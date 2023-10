Róża ucierana z cukrem. Przepis na pyszną przekąskę

Róża ucierana z cukrem to prawdziwy przysmak. Choć róża jest znana ze swoich walorów wizualnych, to niewiele osób wie, że ten piękny kwiat znajduje też kulinarne zastosowanie. Radzimy, jak zrobić różę ucieraną z cukrem i do czego ją wykorzystać w kuchni.

Na bazie kwiatów róży można przygotować nie tylko konfitury, ale także inne ciekawe dodatki. Polecamy prosty przepis na różę ucieraną z cukrem. Wystarczą trzy proste kroki. Jak zrobić różę ucieraną z cukrem? Do przygotowania róży ucieranej z cukrem najlepsze są płatki dzikich róż o intensywnym zapachu i wyrazistej barwie. Można je spotkać w ogródkach działkowych, przy drogach i w starych ogrodach. Jednak do celów kulinarnych można zrywać jedynie te kwiaty, które rosną z dala od głównych ulic i tras komunikacyjnych z dużym natężeniem ruchu. Po zerwaniu róż, najpierw oberwij płatki. Wysyp je na białą, bawełnianą ściereczkę. Dzięki temu łatwiej pozbędziesz się ewentualnych owadów bytujących na kwiatach. Samo przygotowanie przekąski jest proste. Nie zajmuje dużo czasu. Nie wymaga też specjalnego przygotowania. Przepis: Ucierana róża Płatki róż ucierane z cukrem mają długą tradycję. Stosowane są m.in. jako nadzienie ciastek i pączków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 335 Składniki 30 dag płatków róży

60 dag cukru (kryształ)

pół łyżeczki soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotój różeOpłukaj i oczyść płatki róży z zanieczyszczeń i usuń z nich białe końcówki. Ucieranie różyWsyp płatki róży do makutry. Dodaj cukier i ucieraj przez około 10-15 minut. Po tym czasie dodaj do naczynia sok z cytryny i kontynuuj ucieranie do momentu aż kryształki cukru nie będą wyczuwalne. Przechowywanie utartej różyCałość przełóż z makutry do czystych, małych słoiczków. Utarta róża nie wymaga pasteryzacji. Jak wykorzystać różę ucieraną z cukrem? Róża ucierana z cukrem świetnie sprawdza się jako nadzienie pączków lub innych wypieków. Możesz wykorzystać ją również jako dodatek do naleśników, pieczywa lub bitej śmietany. Ma ciekawy słodko-kwaśny smak z lekko wyczuwalną goryczką. Już jej mała ilość wystarczy, by wzbogacić smak deseru lub przekąski. Róża ucierana z cukrem dobrze komponuje się również z herbatą. Róża ucierana z cukrem – właściwości Róża ucierana z cukrem ma wiele cennych właściwości. Płatki kwiatu zawierają flawonoidy (głównie antocyjany). Związki te wykazują działanie antyoksydacyjne, czyli opóźniają procesy starzenia komórek organizmu i unieszkodliwiają wolne rodniki. Dzięki temu zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych i miażdżycy. Uelastyczniają i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. Regulują ciśnienie tętnicze krwi. W rezultacie chronią przed schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak udar mózgu czy zawał serca. Płatki róży w cukrze zawierają również duże ilości witaminy C, która wspomaga pracę układu odpornościowego. Dlatego jej spożywanie jest szczególnie zalecana w sezonie jesienno-zimowym, który sprzyja rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju wirusów i infekcji. Warto również zauważyć, że płatki róż są wykorzystywane w leczeniu problemów gastrycznych. Wykazują bowiem właściwości rozkurczowe oraz żółciopędne. Wzmagają wydzielanie żółci w wątrobie, a tym samym ułatwiają trawienie tłuszczów i zapobiegają występowaniu dolegliwości gastrycznych, między innymi wzdęć i bólów brzucha. Jak przechowywać płatki róży ucierane z cukrem? Słoiczki z różą warto przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, na przykład w piwnicy. W takich warunkach przysmak przetrwa bez szwanku co najmniej kilka miesięcy. Cukier ma działanie konserwujące. Podobnie działa sok z cytryny. Hamuje namnażanie się drobnoustrojów odpowiedzialnych między innymi za rozwój pleśni. Po otwarciu słoiczka, ucieraną różę najlepiej trzymać w lodówce. Czytaj też:

