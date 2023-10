Smoothie „szarlotkowe” idealne na odchudzanie. Przepis na koktajl owsiano-jabłkowy

Masz już dość typowych śniadań? Szukasz ciekawego pomysłu na szybką przekąskę, która dostarczy ci energii i pozwoli dobrze rozpocząć dzień? Polecamy „szarlotkowe” smoothie, czyli koktajl owsiano-jabłkowy, który spełnia wszystkie te kryteria. Zobacz, jak go przygotować.

Jak zrobić smoothie „szarlotkowe”?

Przygotuj jabłko, płatki owsiane (wystarczą trzy łyżki), mleko (150 ml), przegotowaną wodę, odrobinę płatków migdałowych, sok z cytryny i cynamon. Owoc umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Jeśli chcesz możesz też obrać go ze skórki. Przełóż wszystko do garnka i polej sokiem z cytryny. Przykryj naczynie i duś cząstki jabłka przez około pięć minut. Teraz czas na płatki owsiane. Zalej je gorącą przegotowaną wodą i odstaw na kilka minut. W kolejnym kroku przełóż wszystkie składniki do kielicha blendera (nasączone płatki owsiane i duszone jabłko). Dodaj płatki migdałów i mleko. Zmiksuj całość. Przed zjedzeniem posyp koktajl odrobiną cynamonu i dopraw miodem (do smaku).

Dlaczego warto pić koktajl owsiano-jabłkowy?

Koktajl owsiano-jabłkowy stanowi cenne źródło błonnika, który odgrywa ważną rolę w odchudzaniu. Zapewnia uczucie sytości na dłużej, a w konsekwencji zapobiega podjadaniu między posiłkami i przyjmowaniu nadmiernej liczby kalorii. Poza tym wspomaga pracę układu trawiennego, poprawia perystaltykę jelit i zwiększa produkcję soku żołądkowego. W rezultacie usprawnia przemianę materii. Wszystkie te czynniki sprawiają, że łatwiej jest zrzucić nadprogramowe kilogramy i to bez dużych wyrzeczeń związanych na przykład ze stosowaniem restrykcyjnej diety.

Koktajl owsiano-jabłkowy zawiera również wiele innych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto wymienić, chociażby magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk czy witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego. „Szarlotkowe” smoothie to idealna propozycja dla osób, które na co dzień nie lubią spędzać dużo czasu w kuchni i preferują szybkie i proste, ale jednocześnie smaczne rozwiązania. Przygotowanie tej przekąski zajmie nie więcej niż 15 minut. Możesz ją jeść na śniadanie, deser albo kolację.

Czytaj też:

Owsianka sernikowa to jeszcze smaczniejsza wersja tego klasycznego śniadaniaCzytaj też:

Czego nie dodawać do owsianki? Te produkty sprawią, że nie będzie już tak zdrowa