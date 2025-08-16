Dietetyk zdradza: ten chleb tostowy jest najzdrowszy! Sprawdź, czy jesz właściwy

Chleb tostowy jest popularnym produktem spożywczym. Idealnie nadaje się do przygotowania chrupiących grzanek w opiekaczu, ale nie tylko. Można wykorzystać go też w innych potrawach. Nie wszystkie chleby tostowe są jednak takie same. Różnią się one między sobą składem, wartością odżywczą oraz smakiem. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj wybieramy na co dzień.

Jaki chleb tostowy poleca dietetyk?

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, który chleb tostowy jego zdaniem jest najlepszy. Na trzecim miejscu znalazł się chleb tostowy maślany.

Ma dwa razy więcej tłuszczu od pozostałych dwóch rodzajów, a w 100 g mamy prawie 2 g nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli dodatkowo posmarujemy ten chleb masłem, to będziemy mieli za dużo kwasów tłuszczowych – powiedział ekspert.

Drugie miejsce w rankingu dietetyka zajął chleb pszenny. Ekspert jego skład ocenił jako dobry, jedynym mankamentem jest to, że zawiera cukier.

Jest to chleb na bazie mąki rafinowanej, więc nie nasyci nas na długo. Nie ma informacji o błonniku, więc chyba nie ma go tam za wiele – dodał.

Zwycięzcą okazał się chleb, który pomimo tego, że ma w składzie cukier, to w 50 procentach składa się z mąki graham, a to oznacza, że ma o wiele więcej witamin i składników mineralnych od pozostałych. Chodzi o chleb tostowy pełnoziarnisty.

A dzięki większej zawartości białka i błonnika takie tosty nasycą nas bardziej niż pszenne – podsumował.

Ciekawe pomysły na pyszne tosty

Cudownie smakują tosty z masłem orzechowym i plasterkami banana. Możesz też dodać odrobinę miodu lub cynamonu. Kolejną smaczną opcją są tosty z mascarpone, malinami i kilkoma listkami mięty. Spróbuj zrobić też tosty z Nutellą i pokrojonymi truskawkami.

Jeśli z kolei masz ochotę zjeść posiłek w wersji wytrawnej, to przygotuj tosty z awokado, pomidorem i jajkiem sadzonym, a całość dopraw świeżą kolendrą. Świetnie smakują też tosty z serem feta, oliwkami i suszonymi pomidorami. Jeśli jednak lubisz bardziej klasyczne smaki, to postaw na danie z wędzonym łososiem, śmietanowym serkiem i koperkiem. Jeżeli nie masz w domu tostera, to możesz śmiało przygotować tosty na patelni. Wystarczy, że obtoczysz je w jajku i usmażysz na złoty kolor.

