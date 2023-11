Zapomniany zamiennik ziemniaków, który podkręca metabolizm. Poznaj właściwości brukwi

Brukiew należy do rodziny warzyw kapustnych. Powstała ze skrzyżowania kapusty liściowej i rzepy. Zaczęto ją uprawiać w krajach skandynawskich. Cieszyła się dużą popularnością w czasach I i II wojny światowej. Potem o niej zapomniano. Została niemal zupełnie wyparta przez ziemniaki. Niesłusznie. Włączenie jej do codziennej diety może przynieść bowiem wiele korzyści. Sprawdź, dlaczego warto jeść brukiew.

Co daje jedzenie brukwi?

Brukiew zawiera wiele cennych minerałów i składników odżywczych. Można w niej znaleźć duże ilości witaminy C oraz karotenoidów, a także potas, fosfor, magnez, wapń i kwas foliowy. Dzięki obecności tych związków warzywo wzmacnia odporność i wspomaga walkę organizmu z infekcjami. Działa też przeciwzapalnie oraz kardioprotekcyjnie. Obniża ciśnienie krwi. Chroni układ sercowo-naczyniowy przed miażdżycą. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego.

Brukiew mogą z powodzeniem włączyć do swojej diety diabetycy (ze względu na jej niski indeks glikemiczny, IG = 30), a także osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Warzywo wspomaga bowiem odchudzanie. Ma niewiele kalorii i zawiera duże ilości błonnika. W rezultacie zapewnia uczucie sytości na dłużej. Wspiera też pracę układu trawiennego. Poprawia perystaltykę jelit i przyspiesza spalanie tłuszczu. Zapobiega występowaniu zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że brukiew to również cenne źródło przeciwutleniaczy. Związki te neutralizują szkodliwą działalność wolnych rodników. Opóźniają procesy starzenia się organizmu, minimalizują stany zapalne występujące w ustroju, a co za tym idzie zmniejszają ryzyko rozwoju chorób o podłożu nowotworowym, na przykład raka jelita grubego.

Jak jeść brukiew?

Brukiew można spożywać na surowo albo w postaci przetworzonej (duszonej, smażonej, pieczonej bądź gotowanej). Należy pamiętać o tym, by przed jedzeniem dokładnie umyć warzywo pod bieżącą wodą i obrać je ze skórki. Można je wykorzystać podczas przygotowywania surówek do obiadu, zapiekanek warzywnych, zup lub gulaszów. Świetnie łączy się z marchewką jabłkiem i tartym chrzanem. Doskonale sprawdza się również jako zamiennik tradycyjnych ziemniaków. Ma ciekawy lekko ostry smak, przywołujący na myśl kalarepę lub rzodkiewkę. Do spożycia nadaje się nie tylko korzeń brukwi, ale również nać. Można ją dodawać do sałatek bądź zup.

Brukiew gotuje się tak samo, jak ziemniaki. Wystarczy wrzucić warzywo do wrzącej, lekko osolonej wody i gotować do momentu aż zmięknie (około 15-20 minut). W tym przypadku wiele zależy od wielkości oraz wieku warzyw.

Czy każdy może jeść brukiew?

Ograniczyć spożycie brukwi, zwłaszcza w postaci surowej, powinny osoby z nadwrażliwością układu pokarmowego, a także chorobami tarczycy. Zawarte w niej glukozynolany mogą zaburzać metabolizm jodu i syntezę hormonów tarczycy. W bardzo rzadkich przypadkach spożycie brukwi wywołuje reakcję alergiczną, powodując dolegliwości gastryczne.

Czytaj też:

Jedz go zamiast ziemniaków i chudnij. Zobacz, co jeszcze daje jedzenie topinamburuCzytaj też:

Ten spalacz tłuszczu kochały nasze babcie. Poznaj właściwości serwatki