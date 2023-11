Jedz go zamiast ziemniaków i chudnij. Zobacz, co jeszcze daje jedzenie topinamburu

Topinambur dotarł do Polski z Ameryki Północnej. Choć w naszym kraju królem warzyw niezmiennie pozostaje ziemniak, słonecznik bulwiasty (to inna nazwa topinamburu) jest coraz częściej wykorzystywany w kuchni. Głównie ze względu na swoje prozdrowotne właściwości.

Co daje jedzenie topinamburu?

Nie bez powodu topinambur nazywany jest cukrzycowym ziemniakiem. Zawiera inulinę, która pomaga diabetykom w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Jest ważnym składnikiem diety pacjentów z insulinoopornością. Dzięki zawartości potasu, topinambur pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu), a w efekcie zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei obecność magnezu, cynku i witamin z grupy B znacząco poprawia pracę układu nerwowego. Warto jeść topinambur także ze względu na obecność witamin A, C i E oraz żelaza.

Topinambur na odchudzanie

Topinambur powinien jak najczęściej występować w diecie osób, które się odchudzają, ponieważ zawiera sporo błonnika pokarmowego i pektyn, dzięki czemu przyspiesza perystaltykę jelit i procesy trawienne. Po jego spożyciu czujemy się najedzeni, ale nie wywołuje on efektu ciężkości, ponieważ dzięki inulinie nie obciąża żołądka. Jej obecność przyspiesza oczyszczenia jelit z toksyn. A detoks bardzo pozytywnie wpływa na mikroflorę jelitową, ograniczając ryzyko chorób jelita grubego.

Jak wykorzystać topinambur w kuchni?

Ta roślina do Europy dotarła w 1612 roku i początkowo była sposobem na przetrwanie głodu w czasie klęsk nieurodzaju i wojen. To się zmieniło. Obecnie dania z topinamburem w roli głównej uważane są za wykwintne. Serwowany jest jako zamiennik ziemniaków (gotuje się go podobnie, w osolonej wodzie), ale też jako składnik zup czy sałatek. Pyszne i zdrowe są chipsy z topinamburu, podawane na długiej wykałaczce. Niewiele osób wie, że z bulw topinamburu można przygotować zdrowy sok, który ma właściwości detoksykacyjne.

Czy topinambur można jeść na surowo?

Teoretycznie spożycie surowego topinamburu nie powinno nikomu zaszkodzić, ale nie jest to popularna przekąska. Najczęściej podaje się go w wersji gotowanej, smażonej lub pieczonej. Jego smak przypomina orzechy, jest słodkawy i delikatny.

Jak gotować topinambur?

Przed gotowaniem topinambur należy dokładnie wyszorować. Skórę powinno się obrać jak najcieniej, ponieważ najwięcej cennych witamin znajduje się tuż pod nią. Podobnie jak ziemniaki, topinambur zagotowujemy w wodzie, jednak czas gotowania ograniczamy o połowę. Aby nie ściemniał, można dodać do niego kilka kropelek soku z cytryny. Ugotowany świetnie komponuje się z takimi przyprawami jak zioła prowansalskie, tymianek i oregano. Można dodać do niego kurkumę, aby efekt odchudzający był jeszcze lepszy.

