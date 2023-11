Ta herbata pomaga spalić oponkę z brzucha. Działa nawet podczas snu

Mowa o herbacie oolong. Nazywana jest też niebieską herbatą albo smoczą herbatą. Robi się ją dokładnie z tych samych liści i pąków co herbatę czarną czy zieloną, jednak różnica tkwi w samym procesie jej przygotowania. Herbata oolong jest nazywana herbatą półfermentowaną, ponieważ proces fermentacji liści zostaje w pewnym momencie zatrzymany.

Smoczą herbatę (także w różnych wariantach smakowych) można kupić bez problemu w sklepach z herbatami. Warto – bo oprócz walorów smakowych, które docenią koneserzy herbat, oolong ma także niezwykłe właściwości jeśli chodzi o spalanie tłuszczu trzewnego.

Jak herbata oolong pomaga spalać tłuszcz z brzucha?

Herbata oolong zawiera polifenole związane z szybszym metabolizmem i redukcją tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej. Do ciekawych wniosków doszli m.in. naukowcy z Uniwersytetu Tsukuba, którzy w 2020 roku przeprowadzili badanie na uczestnikach, którym podawano właśnie herbatę oolong i placebo (wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Nutrients”). Okazało się, że niebieska herbata zwiększała rozpad tłuszczu nawet o 20 proc. i działała nawet podczas snu. Naukowcy zasugerowali, aby pić dwie filiżanki herbaty dziennie.

Inne badanie z kolei wykazało, że polifenole, które są zawarte w herbatach zielonej, czarnej i właśnie oolong mają moc redukowania trzewnej tkanki tłuszczowej (badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego i opublikowane w „The Journal of Nutrition”).

Jak parzyć herbatę oolong?

Herbatę oolong zaparza się, zalewając liście wodą w temperaturze 90-95 stopni Celsjusza – czas zaparzania to ok. 5 minut. Warto jednak wiedzieć, że herbaty oolong można zaparzać nawet do kilkunastu razy – wówczas jednak (przy kolejnym zalewaniu liści) należy nieco wydłużyć czas zaparzania.

