Tani cukier w Biedronce przez jeden dzień. Co zrobić z dużym zapasem cukru?

We wtorek 21 listopada w Biedronce można kupić cukier za 3,39 zł (cena regularna to 5,79 zł). To kwota, jaką zapłaci się za kilogram cukru przy zakupie 10 sztuk. Warunkiem jest posiadanie aplikacji lub karty moja Biedronka. W promocji są cztery rodzaje cukru białego: Diamant, Polski Cukier, Królewski i Sweet Family. To dobra okazja, aby zaopatrzyć się cukier przed szaleństwem bożonarodzeniowych wypieków.

Jak przechowywać cukier?

Cukier najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Można go przechowywać w oryginalnych papierowych torebkach, jednak jeśli powietrze w domu jest wilgotne, cukier również może wilgoci nabrać i się pozbrylać. W takiej sytuacji lepiej przełożyć cukier do szczelnego pojemnika. Można wykorzystać dostępne w wielu marketach duże, zamykane pojemniki do przechowywania, w których zmieści się nawet 10 kg cukru – wówczas włóż cukier w torebkach do takiego pojemnika. Można też przesypywać cukier do mniejszych, szczelnych pojemników, ale przy takiej ilości nie będzie to praktyczne rozwiązanie. Szczelne pojemniki będą też chronić cukier przed szkodnikami.

Warto pamiętać, że cukier bardzo łatwo chłonie zapachy. Dlatego powinien być przechowywany z dala od produktów, które mają intensywne zapachy, w tym także chemii gospodarczej.

Czy cukier może się przeterminować?

Cukier (podobnie jak sól) nie ma daty przydatności do spożycia. Można go więc przechowywać nieskończenie długo. Jednak nie oznacza to, że z cukrem nic nie może się stać. Tak jak wspomnieliśmy, cukier może się pozbrylać, chociaż to nie dyskwalifikuje go przed spożyciem. Największym problemem mogą być mole spożywcze lub inne szkodniki. Jeśli zalęgną się w cukrze, cukier nadaje się do wyrzucenia.

Jak uratować zbrylony cukier?

Jeśli cukier mimo wszystko się zbryli, nic straconego. Taki cukier można uratować, wkładając do torebki kawałek cytryny, marchewkę, kromkę chleba lub kawałek jabłka. Po ok. 12 godzinach (ale może to potrwać dłużej) cukier znowu powinien stać się sypki. Zbrylenie cukru nie dyskwalifikuje go jako produktu zdatnego do spożycia, jednak skutecznie utrudnia prawidłowe odmierzanie cukru np. do wypieków.

