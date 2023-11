Jak przechowywać orzechy włoskie, by szybko nie zjełczały? Wyjaśniamy

Orzechy włoskie często goszczą w polskiej kuchni. I słusznie. Są bowiem źródłem wielu minerałów i witamin ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają m.in. wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz sterole roślinne, które pozytywnie wpływają na pracę wielu narządów. Wykazują działanie przeciwzapalne. Obniżają poziom tak zwanego złego cholesterolu, chroniąc przed powstawaniem zakrzepów i miażdżycy. Wspierają funkcjonowanie poznawcze. Poza tym łagodzą dolegliwości żołądkowe występujące w przebiegu zatruć i biegunek. Usprawniają przemianę materii i detoksykację ustroju. Sprawdź, jak przechowywać orzechy włoskie, by zachowały swoje cenne właściwości na długo.

Przechowywanie orzechów włoskich – kilka ważnych zasad

Przede wszystkim orzechy włoskie powinny być suche. Należy więc pozwolić, by pozbyły się nadmiaru wilgoci. Trzeba przy tym uzbroić się w cierpliwość. Przyspieszanie całego procesu poprzez układanie orzechów na kaloryferze albo umieszczanie ich w rozgrzanym piekarniku nie jest najlepszym pomysłem. Takie postępowanie sprawi, że produkty stracą swoje wartości odżywcze i walory smakowe.

Najlepiej przechowywać orzechy w temperaturze pokojowej, w całości bez obierania w woreczku z naturalnych materiałów. Łupiny chronią je przed nadmiernym wysychaniem i pleśnią. Wybierajmy miejsca, które nie są narażone na bezpośrednią ekspozycję promieni słonecznych. Jeśli nie mamy pod ręką żadnej odpowiedniej torebki, możemy sięgnąć po wiklinowy kosz.

Jak przechowywać obrane orzechy włoskie?

Do przechowywania łuskanych orzechów włoskich najlepiej wykorzystać szklane lub plastikowe pojemniki ze szczelnym zamknięciem, które zabezpieczy je przed molami spożywczymi. Ten sposób przechowywania obranych orzechów sprawdzi się w sytuacji, gdy planujemy spożyć je w krótkim czasie. Większe porcje, których nie zjemy od razu, warto przełożyć do woreczka strunowego i umieścić w lodówce, z dala od innych wyrobów spożywczych. Tak przechowywane orzechy przetrwają nawet rok.

Czy orzechy włoskie można mrozić?

Obrane orzechy włoskie nadają się również do mrożenia. Tak przechowywane zachowają świeżość nawet przez dwa lata. Wystarczy przełożyć je do strunowych woreczków i umieścić w zamrażarce. Sam proces rozmrażania również nie jest skomplikowany. Jedyne, co trzeba zrobić, to wyjąć orzechy, pozostawić je na blacie i odczekać kilka minut aż będą się nadawały do spożycia.

Jak przechowywać zmielone lub posiekane orzechy włoskie?

Zmielone lub posiekane orzechy włoskie warto spożyć jak najszybciej. Są bowiem mniej trwałe niż całe pozbawione jedynie łupin. Jeśli nie zdołamy wykorzystać od razu całej przygotowanej porcji, możemy przełożyć ją do hermetycznego pojemnika i umieścić w lodówce (ale nie na dłużej niż dwa tygodnie). Po tym czasie zmielone orzechy lepiej przenieść do zamrażarki. Można je tam przechowywać przez około 12 miesięcy.

Dlaczego odpowiednie przechowywanie orzechów jest takie ważne?

Należy pamiętać, że orzechy włoskie mają w swoim składzie duże ilości tłuszczu. Dlatego są podatne na jełczenie (psucie). Związki w nich zawarte pod wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych, na przykład wysokiej temperatury, utleniają się. W rezultacie orzechy jełczeją i zaczynają wydzielać brzydki zapach. Zmienia się też ich smak. Nabierają goryczki i stają się kwaśne. Zjełczałe orzechy włoskie nie nadają się do spożycia i trzeba je wyrzucić. Podobnie postępujemy z orzechami, na których pojawiła się pleśń.

