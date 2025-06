Masło za mniej niż 5 zł? Biedronka kusi cenami! Inne produkty nawet 58 procent taniej

W ostatnich miesiącach ceny masła zauważalnie poszły w górę, co odczuł niemal każdy Polak. To szczególnie dotkliwe w przypadku cen masła, który wykorzystujemy nie tylko do smarowania pieczywa, ale także do smażenia czy jako składnik ciast i deserów. W obliczu panującej drożyzny warto szukać sposobów na oszczędności – jednym z nich jest robienie zakupów na różnego rodzaju promocjach. Śledzenie okazji w różnych sklepach pozwala znacząco obniżyć koszty codziennego życia, zwłaszcza przy produktach tak często wykorzystywanych jak masło.

Tanie masło w Biedronce

Masło to jeden z podstawowych produktów, który na co dzień wykorzystujemy w kuchni. Warto mieć jego zapas w lodówce, zwłaszcza, gdy można je kupić w dobrej cenie. A zaoszczędzić można naprawdę sporo, ponieważ w Biedronce ten produkt dostaniesz teraz bardzo tanio. Masło Ekstra marki „Mleczna Dolina” od piątku do niedzieli (27-29.06.) będzie przecenione aż o 37 procent. Taka oferta obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk tego produktu. Wtedy kupisz je za 4 zł 99 gr (cena regularna to 7 zł 99 gr). Limit dzienny to sześć opakowań na kartę „Moja Biedronka”. Warto skorzystać z tej okazji i zrobić większe zakupy, zwłaszcza że masło śmiało można też mrozić (choć wiele osób o tym nie wie). Żeby z kolei je rozmrozić, wystarczy przełożyć je z zamrażalnika do lodówki.

Co jeszcze można tanio kupić w Biedronce?

To jednak nie koniec świetnych okazji, ponieważ do niedzieli (29.06) taniej w Biedronce można dostać również mleko UHT 3,2% marki „Mlekovita”. Kupisz je aż o 55 procent taniej niż zwykle, jednak tylko przy zakupie 4 sztuk (w przeciwnym razie będzie trzeba po prostu zapłacić więcej). Cena promocyjna za litr mleka to 1 zł 99 gr, natomiast bez promocji karton kosztuje 4 zł 49 gr. Naprawdę opłaci się skorzystać z tej okazji. Limit dzienny to 12 opakowań na kartę „Moja Biedronka”. Pamiętaj, że ten produkt śmiało możesz przechowywać przez wiele miesięcy. Dopóki mleko UHT nie zostanie otwarte, nie musi być przechowywane w lodówce.

Znacznie taniej dostaniesz też olej, który jest stałym bywalcem w polskich kuchniach. Olej rzepakowy „Polski” (1 litr) kupisz aż o 58 procent taniej niż normalnie, jednak tak dobra oferta obowiązuje tylko przy zakupie dwóch opakowań. W ramach tej promocji produkt ten nabędziesz za 5 zł 99 gr, zamiast 8 zł 49 gr. Limit dzienny to cztery butelki na kartę „Moja Biedronka”.

Można kupić też zestaw składający się z cukru i mleka. Ta promocja również obowiązuje do niedzieli (29.06.). Cukier biały (1 kilogram): Diamant, Polski Cukier, Królewski oraz mleko UHT 3,2 % „Łaciate” kupisz za jedyne 4 zł 95 gr. W skrócie: jedno opakowanie cukru oraz jedno opakowanie mleka będzie razem kosztować mniej niż 5 zł, a więc to świetna okazja, by podreperować swój domowy budżet.

