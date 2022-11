Po co przesiewać mąkę do wypieków? I jak prawidłowo przesiać mąkę?

Chcesz upiec idealne ciasto biszkoptowe, piękną babę albo puszysty chleb? Koniecznie przesiej mąkę przeznaczoną do wypieku. Po co właściwie to robić?

Po co przesiewa się mąkę?

Zrób prosty eksperyment. Usyp na stole dwa niewielkie kopce mąki. Jeden – po prostu nałóż kilka łyżek mąki. Drugi – przesiej mąkę przez sito lub urządzenie do przesiewania. Różnicę będzie widać gołym okiem. Przesiewanie mąki przede wszystkim ją dodatkowo napowietrza. Dzięki temu ciasto będzie bardziej puszyste i pozbawione grudek. Nie pomijaj przesiewania szczególnie przy pieczeniu tradycyjnych biszkoptów, chlebów i wszystkich ciast, gdzie szczególnie zależy ci na delikatności i puszystości wypieku.

Mitem jest, że przesiewanie mąki służy do odsiania z produktu „nieproszonych gości”. Jeśli widzisz jakiekolwiek niepokojące zmiany w mące (albo, że są w niej na przykład mole spożywcze), wyrzuć produkt i dokładnie przejrzyj szafkę, w której przechowujesz żywność.

W jaki sposób przesiewać mąkę?

Tu nie ma wielkiej filozofii. W sklepach można kupić specjalne urządzenia – kubki służące do przesiewania. To przydatny gadżet, jeśli dużo pieczesz, ale wystarczy zwykłe sito, a w ostateczności nawet gaza. Sito nie może też być zbyt gęste, bo nie chodzi o to, aby mąkę przesiewać i „przeciskać” na siłę.

Jeśli do ciasta dodajesz inne suche składniki – cukier puder, kakao, ale też proszek do pieczenia, sodę czy przyprawę do pierników, warto je przesiać razem z mąką. Dzięki temu lepiej się ze sobą połączą i – to nic nowego – ciasto będzie bardziej pulchne i unikniesz grudek. Jeśli do ciasta dodajesz mieszankę różnych mąk – również je razem przesiej.

