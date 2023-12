Tanie masło w Lidlu tylko przez jeden dzień. Można zrobić zapas na święta

Masło to jeden z droższych składników tradycyjnych świątecznych wypieków, dlatego przed Bożym Narodzeniem warto polować na promocje. We wtorek 5 grudnia w Lidlu będzie można kupić masło Pilos (Masło Extra 83%) za 3,33 zł i za 3,99. Obie promocje wiążą się z ograniczeniami. Za 3,33 zł można kupić maksymalnie trzy opakowania na specjalny kupon z aplikacji Lidla. Bez aplikacji można kupić sześć sztuk za 3,99 – wówczas limit dotyczy jednego paragonu (to w praktyce oznacza, że jedna osoba może kupić więcej niż sześć sztuk).

Do czego wykorzystać masło na święta?

Masło to przede wszystkim składnik tradycyjnych świątecznych czas. Będziesz potrzebować masła, aby zrobić:

Samo masło jest doskonałym nośnikiem smaku i warto je wykorzystywać przy przygotowaniu innych świątecznych przysmaków. Możesz podsmażyć na nim cebulkę do świątecznych pasztetów, dodać do mięsnych pieczeni czy wykorzystać przy smażeniu ryb (jeśli przygotowujesz świątecznego karpia, dodaj odrobinę masła pod koniec smażenia – ten drobny zabieg sprawi, że skórka będzie wyjątkowo aromatyczna). Masło idealnie podkreśla także smak pieczonych ryb. Dodatek odrobiny masła jest też wskazany przy robieniu ciasta na pierogi.

Masło można zamrozić

Jeśli nie wykorzystasz całego masła, możesz je śmiało zamrozić. Masło można mrozić w opakowaniu, w całości, można je też podzielić na mniejsze porcje. Ważne jest jednak, aby nie trzymać masła w pobliżu mięsa czy innych produktów, których zapachem mogłoby przejść. Aby zapobiec wchłanianiu przez masło innych zapachów, wystarczy je zabezpieczyć w pojemniku do mrożenia lub włożyć do woreczków na mrożonki.

