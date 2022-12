Delikatny i puszysty sernik bez spodu. Wypróbuj nasz przepis

To idealny deser dla całej rodziny, sprawdzi się też jako świąteczne ciasto. Jest łatwy do zrobienia, chociaż trzeba trzymać się przepisu i dokładnie ubić białka i utrzeć masę z żółtkami.

Jak dobrze utrzeć żółtka?

Jeśli masz mikser, do utarcia masy z masła, cukru i żółtek, możesz się śmiało nim posłużyć. Jeśli nie masz robota – idealnie się nadaje do tego tradycyjna makutra (tak radziły sobie nasze babcie). Masa powinna być jasna (niemal biała) i puszysta, a cukier rozpuszczony (w masie nie powinno być widać kryształków cukru).

Jak zrobić puszysty sernik bez spodu?

Ważne, aby białka jajek ubić na sztywno. Aby było to łatwiejsze, powinny być w temperaturze pokojowej. Potem należy delikatnie wmieszać je przy pomocy szpatułki do masy serowej. Sernik w czasie pieczenia dosyć mocno wyrasta (potem może nieco opaść), dlatego wybierz taką formę, aby surowe ciasto nie wypełniało jej po same brzegi.

W naszym przepisie sernik ma cytrusowy aromat dzięki skórce otartej z cytryny i pomarańczy, ale możesz dodać mu nadać inny smak, wykorzystując esencje lub olejki do ciast. Do sernika z tego przepisu można także dodać rodzynki albo kandyzowaną skórkę z pomarańczy. W innej wersji można także dodać garść maku. Jeśli chcesz zrobić sernik o czekoladowym smaku, dodaj łyżkę gorzkiego kakao i wykorzystaj budyń czekoladowy). Można też zrobić sernik dwukolorowy dodając kakao jedynie do części ciasta.

Jeśli sernik mocno wyrasta, może się zdarzyć, że nieco popęka, nie ma to jednak żadnego wpływu na smak. Gotowy sernik możesz posypać cukrem pudrem, udekorować lukrem lub polewą czekoladową. Sernik powinien być dobrze ostudzony przed krojeniem.

Przepis: Sernik bez spodu Puszyste ciasto z twarogu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 12 Składniki 1 kg sera z wiaderka lub twarogu półtłustego

7 jajek

250 g cukru

100 g masła

torebka budyniu waniliowego lub śmietankowego

skórka otarta z cytryny, skórka otarta z pomarańczy Sposób przygotowania Uszykuj składniki, zrób ciastoOddziel białka od żółtek. Miękkie masło utrzyj (lub zmiksuj) z cukrem. Dodawaj kolejno żółtka i utrzyj wszystko na puszystą, jasną masę. Dodaj ser z wiaderka (jeśli korzystasz z twarogu, zmiel go wcześniej dwukrotnie), skórkę otartą z cytrusów i utrzyj/zmiksuj na gładką masę, na koniec dodaj torebkę budyniu. Białka ubij w osobnym naczyniu na sztywną pianę i delikatnie wymieszaj z masą twarogową. Upiecz ciastoWyłóż tortownicę lub blachę papierem do pieczenia. Nałóż ciasto. Piecz ok. 60 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Nie wyciągaj ciasta od razu. Ostudź je przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.

