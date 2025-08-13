Masło poniżej 5 zł i cukier tani jak dawniej w Stokrotce. Zrób zapasy przed długim weekendem

Stokrotka przed długim weekendem obniża ceny dobrego masła i cukru. Teraz można na ich zakupie sporo zaoszczędzić, ale nie każdy klient zyska tyle samo. Jedna z ofert ma bowiem pewien bardzo istotny „haczyk”. Jest jednak też dobra wiadomość – czasu na zakupy nie zabraknie. Obie promocje trwają bowiem aż cztery dni. Zaczynają się w środę, a kończą w sobotę. Obowiązują od 13 do 16 sierpnia 2025 roku.

Jak kupić tanie i dobre masło w Stokrotce?

Promocja dotyczy masła ekstra Farm Milk. Jeśli kupisz trzy kostki tego tłuszczu, za jedną sztukę zapłacisz tylko 4 złote i 99 groszy. Obniżka jest spora, bo „normalna” cena wynosi 7 złotych i 49 groszy. Z rabatu skorzystają jednak wyłącznie wybrani – klienci, którzy posiadają specjalną aplikację Nasza Stokrotka. Na szczęście zdobycie oprogramowania nie nastręcza zbytnich trudności. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego, zainstalować w swoim telefonie komórkowym, a potem przejść krótki proces rejestracji. Nie trzeba przy tym uiszczać żadnych opłat.

Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – Stokrotka nałożyła na kupujących ograniczenia. Nie można nabyć więcej niż 600 gramów masła na jedną aplikację w ramach obowiązującej promocji. Nie zapominaj też, że wskazane smarowidło świetnie nadaje się do mrożenia. Dzięki temu wydłużysz jego trwałość nawet do 6 miesięcy.

Cukier „za grosze” w Stokrotce – warunki oferty

Stokrotka przeceniła wszystkie marki białego cukru typu kryształ, między innymi Sweet Family czy Polski Cukier. Teraz kilogram produktu kosztuje złotówkę i 72 grosze (zamiast 2,99 zł). By jednak rabat został naliczony, musisz włożyć do koszyka minimum 5 opakowań (ale nie więcej niż 10 sztuk na jeden paragon). Co ważne, ta oferta skierowana jest do wszystkich klientów sieci, a nie tylko tych z dedykowaną aplikacją. Zakupioną przyprawę przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Wilgoć może w krótkim czasie doprowadzić do zbrylania się cukru.

Czytaj też:

Tylko do 16 sierpnia w Biedronce okazja roku dla kawoszy i fanów lodów. Nie przegap tej szansyCzytaj też:

Jesz mniej, ruszasz się, a waga stoi? Ekspertka zdradza, jak pokonać „cichego zabójcę” odchudzania