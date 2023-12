Jak zmiękczyć pierniki, które są twarde jak kamień? Ekspresowy patent mojej sąsiadki

Pierniczki to tradycyjne bożonarodzeniowe ciasteczka, których aromat rozchodzi się po całym domu, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Zwykle są wycinane w różne kształty za pomocą foremek – choinek, gwiazdek czy serc. Charakteryzują się intensywnym smakiem przypraw, takich jak cynamon, imbir czy goździki. Po upieczeniu pierniczki dekoruje się lukrem, co dodaje im uroku i smaku. Jeśli jednak odchudzacie się i nie chcecie jeść klasycznych pierniczków, które są dość kaloryczne – koniecznie przygotujcie dietetyczne ciastka piernikowe.

Jak zmiękczyć twarde pierniczki? Prosty sposób

Pierniczki najlepiej jest przygotować znacznie wcześniej niż inne świąteczne potrawy. Wynika to z faktu, że im dłużej będą one chłonąć wilgoć z powietrza – tym bardziej będą moknąć, a w konsekwencji staną się pyszne i mięciutkie. Czasami jednak z uwagi na brak czasu pieczemy je w ostatniej chwili, a przez to są one twarde i niesmaczne. Zdarza się też, że nawet jeśli pierniczki są upieczone znacznie wcześniej – nadal są jak kamień. Powodem może być na przykład nieodpowiednia proporcja składników – duża ilość mąki i miodu sprawia, że ciasto staje się zbite.

W łatwy sposób można jednak temu zaradzić. Choć sprawdzonych sposobów na twarde pierniki jest wiele, to mnie zaskoczył jeden z nich, który zdradziła mi moja sąsiadka. Co dokładnie należy zrobić, żeby zmiękczyć te korzenne ciasteczka? Wystarczy, że włożycie je na chwilę do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Powinny być wyłożone na blaszce do pieczenia i lekko skropione wodą (najlepiej jest wykorzystać w tym celu zraszacz). Pierniczki należy trzymać w piekarniku nie dłużej niż pięć minut. Po tym czasie sprawdźcie, czy są wystarczająco miękkie. Jeśli stwierdzicie, że tak – wyjmijcie je z piekarnika. Jeśli nadal będą lekko twardawe – potrzymajcie je tam jeszcze przez chwilę.

Inny ekspresowy patent na miękkie pierniczki

Kolejnym ciekawym patentem jest włożenie twardych jak kamień pierniczków do mikrofali. Ułóżcie je na papierowym talerzyku i również lekko skropcie wodą. Następnie owińcie pierniczki ręcznikiem papierowym i włóżcie do mikrofalówki na 30 sekund, ustawiając wysoką temperaturę. Po wyjęciu z niej wasze pierniczki będą miękkie, ale też ciepłe, dzięki czemu staną się jeszcze smaczniejsze.

Sprytnym patentem na zmiękczenie pierniczków jest też przechowywanie ich w wilgotnym pomieszczeniu w waszym domu. Dobrze sprawdzi się na przykład łazienka. Pierniczki należy przesypać do miski i zakryć ściereczką, która w ten sposób będzie „łapać” wilgoć, a pierniczki zaczną ją szybko chłonąć. Możecie też spakować pierniczki do lnianego woreczka i wystawić je na talerzyku na balkon – ta metoda również sprawi, że staną się bardziej wilgotne, a przez to nie będą twarde. Żeby wykorzystać ten sposób, musicie jednak trafić na dobre warunki pogodowe. Jeśli temperatura będzie zbyt niska lub w waszym mieście będą zamiecie śnieżne – musicie zrezygnować z zastosowania tego patentu.

