To najpopularniejsze błędy w trakcie robienia bigosu. Moja babcia zawsze dawała za to „po łapach”

Bigos to tradycyjne, polskie danie. Przygotowuje się go z kapusty, mięsa, kiełbasy, suszonych grzybów, a czasem też z dodatkiem śliwek. Ta aromatyczna potrawa ma bogaty i głęboki smak, co wynika między innymi z gotowania jej na wolnym ogniu przez wiele godzin. Choć bigos można jeść przez cały rok, to danie to w wielu domach jest też nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Warto przygotować je już wcześniej, dzięki czemu zostanie wam więcej czasu na robienie innych bożonarodzeniowych przysmaków. Podobnie możecie zrobić ze staropolskim piernikiem dojrzewającym, ale też klasycznymi pierniczkami – my polecamy pierniki z witrażykiem, które wyglądają naprawdę obłędnie.

Jakie są najczęstsze błędy podczas robienia bigosu?

Wiele osób podczas przygotowywania tej potrawy popełnia kilka popularnych błędów, z których czasami nawet nie zdają sobie sprawy. Warto się ich wystrzegać, ponieważ mogą negatywnie odbić się na smaku bigosu. Oto niektóre z nich:



Solenie bigosu w nieodpowiednim momencie – sól do bigosu najlepiej dodawać pod sam koniec gotowania tej potrawy. Może się okazać, że przyprawa ta w ogóle nie będzie potrzebna, dlatego najpierw należy sprawdzić, jak smakuje wasze danie, a dopiero później dosypać soli. Jeżeli zrobicie to zbyt szybko – wasza potrawa może wyjść po prostu przesolona.

