Zimowy koktajl odchudzający. Przez aromatyczne dodatki zawsze kojarzy mi się ze świętami

Koktajle odchudzające to popularny sposób na wprowadzenie zdrowych i wartościowych produktów do swojego codziennego menu. Jest to więc świetna metoda wspierania procesu utraty wagi. Zazwyczaj takie koktajle zawierają świeże owoce, warzywa oraz składniki takie jak jogurt naturalny czy mleko roślinne, przez co są bogate w błonnik, witaminy i inne składniki odżywcze. Ich picie pomaga uregulować metabolizm i sprzyja uczuciu sytości. Istnieje wiele przepisów na koktajle odchudzające, które można dostosować do indywidualnych upodobań smakowych. Warto jednak pamiętać, że sam koktajl nie jest jedyną metodą utraty wagi – równie istotne jest zachowanie zbilansowanej diety i regularna aktywność fizyczna. Koniecznie zapamiętajcie też najważniejsze zasady przygotowywania koktajli.

Jak zrobić zimowy koktajl odchudzający?

Składnikami tego koktajlu są produkty, które nieodłącznie kojarzą nam się z zimą. Są to pomarańcze, suszone daktyle, ale też orzechy włoskie, cynamon oraz przyprawa do piernika, której sam zapach przywołuje na myśl święta Bożego Narodzenia. Jeśli jesteście miłośnikami tych wypieków – koniecznie spróbujcie zrobić też dietetyczne ciastka piernikowe

Przepis: Koktajl zimowy z kefirem i pomarańczą Ten koktajl jest pyszny, a jego przygotowanie zajmie wam dosłownie chwilę. Gwarantujemy, że warto. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 pomarańcza

szklanka kefiru

2 sztuki suszonych daktyli

3 sztuki orzechów włoskich

pół łyżeczki cynamonu

pół łyżeczki przyprawy do piernika Sposób przygotowania Przygotujcie daktyle i pomarańczęNajpierw zalejcie daktyle wrzątkiem i odstawcie na około 10 minut. Pomarańczę obierzcie i rozdzielcie na cząstki, a następnie umieśćcie w naczyniu, w którym będziecie przygotowywać koktajl. Połączcie ze sobą wszystkie składnikiDo pomarańczy dodajcie nasiąknięte daktyle oraz pozostałe składniki i dokładnie zblendujcie całość.

Kefir jako główny składnik koktajlu odchudzającego

Picie kefiru w różnych formach, między inny pod postacią różnego rodzaju koktajli odchudzających, jest bardzo wskazane, gdy walczycie z nadprogramowymi kilogramami. Przede wszystkim kefir jest niskokalorycznym produktem, co oznacza, że można go spożywać bez obaw o znaczący wzrost ilości spożytych kalorii. Dodatkowo kefir ma niski indeks glikemiczny, czyli nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. To może pomóc w kontrolowaniu apetytu i unikaniu nagłych ataków głodu.

Kefir zawiera także duże ilości zdrowych bakterii probiotycznych, które wspierają układ trawienny. Poprawa zdrowia jelit może przyczynić się do lepszego wchłaniania składników odżywczych z pożywienia i regulacji metabolizmu, co z kolei wspomaga proces odchudzania.

Co jeszcze można wykorzystać do przygotowania odchudzających koktajli?

Przygotowanie różnego rodzaju koktajli zimowych wspierających odchudzanie, zrobionych z warzyw i owoców, dostarczy do waszego organizmu porządną dawkę witamin oraz składników mineralnych. Jest to niezwykle ważne o tej porze roku, gdy nasz układ odpornościowy jest narażony na działanie wirusów oraz bakterii. Do przygotowania takich zimowych koktajli będą pasować następujące owoce:



mandarynki,

pomarańcze,

gruszki

jabłka.

Śmiało możecie sięgać też po warzywa, takie jak na przykład buraki, dynie, marchew, ale też jarmuż czy roszponkę. W koktajlach należy również uwzględnić takie produkty jak właśnie kefir, maślankę czy jogurt. Z kolei jako źródło tłuszczu świetnie sprawdzą się nasiona i pestki. Podczas przygotowywania koktajli nie zapomnijcie też o przyprawach, które nadadzą zimowego charakteru – możecie wykorzystać między innymi cynamon, goździki, imbir.

Czytaj też:

Napoje odchudzające, które macie w domu. Siostra zdradziła mi te patenty na płaski brzuchCzytaj też:

Macie ochotę na coś pysznego i odchudzającego? Ja piję ten koktajl, a waga leci w dół