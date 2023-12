Te ciasteczka piernikowe są hitem. Pyszne jak marzenie, ale nie idą w boczki

Pierniczki bożonarodzeniowe to wyjątkowe wypieki, których historia sięga dawnych lat. Ich charakterystyczny aromat i smak sprawiają, że są nieodłącznym elementem świątecznej tradycji w wielu krajach. Jeśli jesteście na diecie odchudzającej i nie możecie sobie pozwolić na zajadanie się klasycznymi pierniczkami – postawcie na dietetyczne ciasteczka piernikowe.

Jak zrobić dietetyczne ciasteczka piernikowe? Przepis

Pierniczki bożonarodzeniowe często mają różne kształty, takie jak gwiazdki, serca, choinki czy postacie świąteczne. Możecie je powycinać również w przypadku tych ciasteczek. Dodatkowo z uwagi na swój korzenny aromat od razu przywołują na myśl święta Bożego Narodzenia. Pamiętajcie jednak, że ze względu na dużą zawartość miodu w tych dietetycznych pierniczkach – nie możecie zajadać się nimi „do oporu”.

Przepis: Dietetyczne pierniczki Nie musicie rezygnować z jedzenia pierniczków. Wystarczy, że zrobicie je w wersji dietetycznej Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 400 g mąki orkiszowej

80 g ksylitolu

100 g płynnego oleju kokosowego

100 g miodu

2 płaskie łyżki przyprawy do piernika

2 łyżki kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia (bez fosforanów)

2 jajka Sposób przygotowania Wymieszajcie suche składnikiNajpierw przełóżcie do miski wszystkie suche składniki (czyli wszystkie poza jajkami, płynnym olejem kokosowym i miodem). Wymieszajcie je. Zmieszajcie ze sobą mokre składnikiUmieśćcie olej kokosowy oraz miód w szklanym naczyniu, a następnie włóżcie do miski z gorącą wodą. Oba składniki przybiorą wtedy płynną formę. Następnie dodajcie do nich również jajka. Wyróbcie ciastoPołączcie suche składniki z mokrymi i wyróbcie ciasto. Następnie rozwałkujcie je (powinno być grubości około 4 mm) i wytnijcie z niego ciasteczka. Upieczcie ciasteczkaUłóżcie pierniczki na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczcie je przez około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Co jeszcze dobrze sprawdzi się jako dietetyczne słodycze?

Słodkości dietetyczne stanowią coraz popularniejszą alternatywę dla tradycyjnych deserów. Te lekkie, zdrowsze wersje słodyczy są zazwyczaj przygotowywane z naturalnych składników, takich jak owoce, orzechy, suszone owoce czy produkty zbożowe. W ich recepturach wykorzystuje się też alternatywne słodziki, takie jak stewia, ksylitol czy erytrytol, zamiast cukru.

Takie słodkie dietetyczne przekąski to między innymi domowe batoniki energetyczne, koktajle z warzyw i owoców, fit ciasteczka, a nawet lody z mrożonych owoców bez dodatku cukru. Świetnie też smakuje na przykład fit tiramisu czy dietetyczna napoleonka. Znalezienie równowagi między smakiem a zdrowymi składnikami jest kluczowe w przypadku tych deserów. To świetna opcja dla osób, które chcą cieszyć się słodyczami, jednocześnie dbając o swoją dietę.

Jak przyprawa do pierników działa na odchudzanie?

Przyprawa do piernika to mieszanka kilku bardzo aromatycznych i korzennych składników. Jest to między innymi:



cynamon,

imbir,

goździki,

kardamon,

gałka muszkatołowa,

ziele angielskie,

pieprz,

anyż.

Działanie tych przypraw również może pomagać w procesie odchudzania. Na przykład cynamon jest znany z potencjalnych właściwości wspierających odchudzanie. Zawiera substancje, które mogą wpływać korzystnie na metabolizm oraz regulację poziomu cukru we krwi, co z kolei może przyczyniać się do redukcji wagi. Również imbir posiada właściwości, które wspierają metabolizm i ułatwiają walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Czarny pieprz, który jest jedną z najpopularniejszych przypraw na świecie, nasila wydzielanie soków trawiennych, przyspiesza metabolizm, a także zwiększa procesy lipolizy (spalania tłuszczu). Za ostry smak pieprzu, ale również jego właściwości odchudzające, odpowiada między innymi alkaloid piperyna.

