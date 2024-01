Jak prawidłowo kroić mięso? Mój tata wyjaśnił mi, że jeden banalny błąd może wszystko popsuć

Mięso jest podstawą wielu potraw, dlatego jego smak, ale też soczystość jest niezwykle ważna. O to należy zadbać już podczas jego wczesnego etapu przygotowywania. Choć krojenie mięsa z pozoru wydaje się banalnie proste, to okazuje się, że w praktyce wcale takie nie jest. Co więcej, jeśli popełnicie jeden, dość popularny, ale banalny błąd, wasze mięso może wyjść niesmaczne, a do tego twarde i gumowate.

Jak prawidłowo kroić mięso? Unikajcie tego błędu

Przygotowując mięso na przykład na gulasz lub inne danie robicie wszystko dokładnie według przepisu, a ono i tak wychodzi twarde, suche i niesmaczne? Problemem wcale nie musi być jego zła jakość lub błąd w trakcie obróbki termicznej. Choć dla wielu osób może być to zaskoczeniem, to odpowiadać za jego zły smak może właśnie nieodpowiedni sposób krojenia mięsa. Jeśli zrobicie to tak, jak należy – wszystkie problemy znikną.

O czym więc musicie pamiętać? Przede wszystkim mięso trzeba kroić w poprzek włókien. Ta zasada dotyczy przede wszystkim wołowiny, ale dobrze jest jej przestrzegać także podczas krojenia innych rodzajów mięsa: drobiu, jagnięciny, dziczyzny i wieprzowiny. Jest to istotne, ponieważ mięso krojone właśnie w ten sposób podczas obróbki cieplnej nadal będzie zwarte, a jego soki zamkną się wewnątrz. Dzięki stosowaniu tej zasady wasze mięso będzie też wspaniale delikatne i kruche. Jeśli przerwiecie włókna nożem, staną się mniej wytrzymałe, a przez to mięso będzie bardziej miękkie. Z kolei jeżeli pokroicie je wzdłuż włókien, to stanie się twarde i gumowate, a do tego straci swoje soki.

O czym jeszcze pamiętać podczas krojenia mięsa?

Przed przystąpieniem do krojenia mięsa bardzo ważne jest zadbanie o higienę – umyjcie wcześniej ręce oraz zadbajcie o czystość wszystkich narzędzi, których zamierzacie użyć (chodzi o nóż oraz deskę do krojenia).

Mięso powinno się kroić długimi, posuwistymi ruchami. Niezwykle ważne jest również posiadanie odpowiedniego noża. Możecie używać zwykłego, uniwersalnego noża, jednak ważne jest, by był on porządnie naostrzony. W przypadku mięsa, które ma grubą warstwę tłuszczu – należy ją trochę odkroić, jednak nie całkowicie. Zostawcie jedynie cienką jego warstwę, ponieważ to zapobiegnie wysychaniu mięsa podczas jego smażenia.

Jak przygotować mięso, żeby było kruche i soczyste?

Jeśli chcecie, żeby wasze mięso było cudownie soczyste – warto zanurzyć je na cały dzień w maślance, jogurcie naturalnym lub zsiadłym mleku. Do zmiękczania mięsa doskonale nadaje się też owoc kiwi – obłożenie mięsa jego plasterkami na kilka godzin lub polanie sokiem sprawi, że wyjdzie obłędnie smaczne.

Warto wiedzieć również o tym, że upieczone lub podsmażone mięso po obróbce termicznej powinno „odpocząć” przez około kwadrans. Wtedy będziecie mieć pewność, że soki dobrze rozeszły się po całym mięsie, a z kolei nadmiar tłuszczu spłynął z jego powierzchni. Należy też pamiętać o tym, że chude mięso podczas pieczenia wymaga dodatku tłuszczu, na przykład kawałka masła na wierzchu.

