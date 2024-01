Co zamiast masła do purée z ziemniaków? Trik jak z najlepszej restauracji zdradził mi znajomy kucharz

Purée ziemniaczane to klasyczne danie przygotowane z ugotowanych ziemniaków, które są gniecione i mieszane z mlekiem, masłem lub śmietaną. W ten sposób powstaje gładka i kremowa masa, która doskonale komponuje się jako dodatek do różnego rodzaju dań głównych. Klasyczne składniki, z jakimi zazwyczaj miesza się ziemniaki, z powodzeniem można zamienić jednak na inny produkt – gwarantujemy, że wtedy takie ziemniaczki wyjdą o niebo smaczniejsze.

Co dodać do purée zamiast masła? Nietypowy składnik

Choć zazwyczaj do ziemniaków dodaje się masło, warto nieco poeksperymentować i zastąpić je innym składnikiem. Choć dla niektórych może być to sporym zaskoczeniem – do takich ziemniaków idealnie będzie pasować ser pleśniowy typu camembert. Dzięki niemu ugotowane i rozgniecione warzywa nabiorą aksamitnej konsystencji, ale też ciekawego smaku. Pokrójcie ser camembert na mniejsze kawałki i dokładnie wymieszajcie z ciepłymi ziemniakami – w ten sposób powstanie niesamowicie smaczne purée.

Istotne jest, żeby ser na kilka godzin przed użyciem nie był przechowywany w lodówce, dlatego trzymajcie go wtedy w szafce lub po prostu na kuchennym blacie. Jeśli z kolei chcecie, żeby potrawa wyszła naprawdę bardzo kremowa – dodajcie tylko sam środek sera (zrezygnujcie z dodawania skórki – po prostu ją odkrójcie).

Inne sposoby na obłędnie kremowe purée ziemniaczane

Możecie wykorzystać też inne sposoby na to, żeby wasze purée ziemniaczane wyszło aksamitne i bardzo kremowe. Jeśli nie macie w domu sera typu camembert, postawcie na napój owsiany – jest to również idealna propozycja dla tych, którzy nie tolerują laktozy.

Żeby uzyskać cudownie delikatny efekt i kremowy smak, możecie dodać również serek mascarpone. W przypadku, gdy zdecydujecie się na klasyczną wersję, czyli dodanie masła – wybierzcie masło klarowane. Ciekawym pomysłem jest też dodanie maślanki. Do takich tłuczonych kartofli możecie dorzucić również podsmażony wcześniej boczek, skarmelizowaną cebulkę lub pieczony czosnek, a nawet odrobinę startego chrzanu. Koniecznie spróbujcie też purée z ziemniaków z parmezanem.

Najważniejsze zasady przygotowania pysznego purée

Najważniejsza zasada przyrządzania naprawdę smacznego purée dotyczy temperatury składników, jakie do niego dodajemy. Niezależnie od tego, czy jest to śmietana, masło, mleko czy ser – powinny mieć temperaturę pokojową. To sprawia, że wszystkie składniki będzie wam łatwiej połączyć.

Pamiętajcie też o tym, by ziemniaki rozgniatać naprawdę dokładnie, używając tłuczka do ziemniaków. Im dokładniej i dłużej będziecie to robić, tym ziemniaki będą bardziej kremowe. Podczas kupowania ziemniaków zwróćcie uwagę również na ich rodzaj. Wybierzcie typ C – jest mączysty i rozsypuje się po gotowaniu. Sprawdźcie również pozostałe triki na to, jak zrobić idealne purée ziemniaczane.

