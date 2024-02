Znalazłam niezawodny sposób, by pozbawić cykorię goryczki. Jej smak już mi nie przeszkadza

Cykoria ma wiele cennych właściwości. Mimo to rzadko gości na polskich stołach. Do konsumpcji warzywa zniechęca tkwiąca w nim gorycz. Wiele osób nie wie, co zrobić, by się jej pozbyć. A wystarczy trochę cierpliwości i kilka łatwo dostępnych składników.

Charakterystyczna gorycz cykorii to zasługa zawartych w niej związków chemicznych, a zwłaszcza laktucyny, inuliny i laktukopikryny. Te składniki poprawiają pracę układu pokarmowego. Usprawniają przemianę materii i stymulują wydzielanie żółci w wątrobie. Wspomagają też uwalnianie enzymów trawiennych. Nie wszyscy lubią jednak gorzki smak cykorii. Wiele osób szuka sposobu, by go złagodzić. Zobacz, jak to zrobić. Jak pozbyć się goryczy z cykorii? Wbrew pozorom zniwelowanie gorzkiego smaku cykorii nie jest trudne ani skomplikowane. Nie wymaga też specjalnych zabiegów. Jak wyjaśnia dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska „wystarczy przed podaniem wymoczyć ją w wodzie, najlepiej z dodatkiem soli lub soku z cytryny, albo w mleku”. Już godzinna „kąpiel” pozbawi warzywo nadmiaru goryczy. Potem trzeba dokładnie opłukać je pod bieżącą wodą. Można też zastosować inną metodę i usunąć głąb cykorii. To twarda, biała część warzywa, w której kumuluje się najwięcej goryczy. Należy jednak pamiętać, że obie wskazane metody – moczenie i wycięcie głąba – pozbawia cykorię cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Istnieje jednak sposób, by tego uniknąć, a jednocześnie sprawić, by gorycz cykorii nie była aż tak mocno wyczuwalna. Wystarczy połączyć warzywo w daniu z czymś słodkim lub kwaśnym, na przykład rodzynkami lub pomarańczą. Warto zauważyć, że cykoria świetnie komponuje się również z innymi składnikami – fetą, gorgonzolą, serami pleśniowymi, jabłkami, gruszkami itp. Można ją zapiekać, dusić, smażyć, gotować lub chrupać na surowo. Dlaczego warto jeść cykorię? Cykoria ma wiele właściwości odżywczych. Zawiera między innymi magnez, żelazo, cynk, fosfor, kwas foliowy, witaminę C i cynk. W dodatku jest produktem niskokalorycznym – 100 gramów warzywa dostarcza zaledwie 15 kcal, a jednocześnie zapewnia dłuższe uczucie sytości (dzięki obecności błonnika). Dlatego można je swobodnie jeść nawet na diecie redukcyjnej, bez obaw o przytycie (oczywiście przy zachowaniu zdrowej, zbilansowanej diety). Cykoria poprawia pracę nerek, wzmacnia odporność organizmu i unieszkodliwia wolne rodniki. Czytaj też:

