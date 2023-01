Kawa z cykorii ma niezwykłą właściwość. Powinieneś ją pić, jeśli często chorujesz

Cykoria to roślina, która zawiera wiele witamin i wartości odżywczych. Z jej korzenia często produkuje się kawę zbożową, która jest łagodna w smaku i którą mogą pić wszyscy członkowie rodziny. W kawie tej nie ma kofeiny, za to występuje wiele witamin i minerałów, które mają korzystny wpływ na zdrowie.

Co to jest kawa z cykorii?

Kawa z cykorii powstaje w procesie obróbki jej korzenia. Najpierw zostaje on poddany suszeniu, później jest mielony, a następnie uprażony. Efektem tych zabiegów jest sypki proszek, w smaku bardzo podobny do kawy rozpuszczalnej, ale nie zawierający kofeiny. Taki napój mogą pić zarówno dzieci, jak i kobiety w ciąży czy osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze.

Właściwości kawy z cykorii

Kawa z cykorii zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę E, magnez, żelazo, wapń cynk. Dzięki temu, że jest bogata w składniki mineralne, wspomaga pracę układu nerwowego, wspiera trawienie i sprzyja usuwaniu z organizmu toksyn. Ale to nie jedyne jej niezwykłe właściwości.

Kawa z cykorii na odporność

Kawa zbożowa to bomba witaminowa, która może dostarczyć do organizmu potężnego zastrzyku substancji odżywczych. Zawiera bardzo duże ilości inuliny, która wpływa na rozwój dobrych bakterii w jelitach. Dzięki temu może wspomagać funkcjonowanie mikroflory jelitowej i pomóc zapewnić w niej równowagę.

W jelitach znajduje się 80 procent komórek odpornościowych całego organizmu, dlatego warto zadbać o to, by nie namnażały się w nich drobnoustroje odpowiedzialne za choroby. Do takiej sytuacji może dojść na skutek dysbiozy spowodowanej przyjmowaniem antybiotyków i silnych leków, a także niewielkiego udziału w diecie produktów zawierających dobre bakterie kwasu mlekowego.

Kawa dla tych, co często chorują

Kawa z cykorii zawiera spore ilości witaminy C, która uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza możliwość przenikania przez nie wirusów i drobnoustrojów. Osoby, które często chorują na infekcje wirusowe, powinny rozważyć zamianę zwykłej kawy na zbożową, by dostarczyć do organizmu większą ilość składników odżywczych. Kawę tę można pić także w czasie infekcji, ponieważ nie zawiera żadnych składników, które obciążałyby organizm lub wchodziły w interakcję z lekami.

