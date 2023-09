Cykoria na ciepło. Poznaj przepis na karmelizowaną cykorię

Większość z nas zna surówkę z cykorii, ale mało osób próbowało cykorii na ciepło, duszonej lub pieczonej. Cykoria to nieco niedoceniane warzywo, chociaż łatwo dostępne, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Cykoria towarzyszy ludziom od wieków, a była uprawiana jako roślina lecznicza już przez starożytnych Egipcjan i Greków. Z korzenia cykorii wytwarza się bezkofeinową kawę, zaś liście stanowią popularny składnik sałatek. Warto jednak, w celu urozmaicenia naszej diety, przyrządzić cykorię na ciepło.

Jak jeść cykorię?

Najsmaczniejsze i najmniej gorzkie są średnie i większe cykorie, o zwartych główkach i żółtych liściach. Jeśli liście są zielone, wskazuje to, że cykoria nie była właściwie przechowywana i będzie bardzo gorzka. Jeśli przeszkadza nam ten smak, należy wyciąć z niej głąby, które zawierają najwięcej goryczki. Niektórzy radzą, aby cykorie moczyć przez godzinę w wodzie z solą, co wspomaga usunięcie gorzkiego smaku. Jednak lekko gorzkawy smak jest jednym z uroków cykorii, a dodając do niej odrobinę cukru, soku z cytryny i uzyskamy ciekawą kompozycję. Cykoria jest idealnym dodatkiem do wszelkiego rodzaju surówek, można również jej łódeczki nadziewać, np. serem pleśniowym i podawać jako przystawkę. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie cykorii na ciepło jako dodatku do obiadu lub samodzielnego dania.

Przepis: Duszona, karmelizowana cykoria W tym daniu kwaskowaty sok z cytryny i cukier równoważą gorycz cykorii. Można również, zamiast cytryny, wykorzystać sok z pomarańczy, jeśli ktoś lubi takie połączenie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 3-4 cykorie

2 łyżki masła klarowanego lub oliwy z oliwek

sok z jednej cytryny lub pomarańczy

szczypta cukru

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj cykorięUmyj cykorię, obetnij brzydkie liście zewnętrzne i przekrój cykorię na pół. Wytnij głąby, uważając, żeby cykorie się nie rozpadły. Uduś cykorieNa patelni rozgrzej oliwę lub masło klarowane, ułóż cykorie przecięciem do dołu. Duś 3-5 minut z każdej strony. Następnie posyp cukrem, solą i pieprzem i dodaj sok z cytryny lub pomarańczy. Zmniejsz ogień i przykryj patelnię. Duś przez ok. 15 minut. Podaj danieKiedy cykorie będą miękkie i skarmelizowane, są gotowe. Ułóż je na półmisku i polej sosem, jaki wytworzył się w czasie duszenia. Podawaj natychmiast.

Jakie właściwości ma cykoria?

Cykoria to warzywo niskokaloryczne (17 kcal/100 g), o dużej zawartości błonnika pokarmowego, co jest korzystne dla zdrowia naszych jelit. Dodatkowo zawiera inulinę, czyli naturalny prebiotyk, wspomagający namnażanie się pożytecznych bakterii jelitowych. Dzięki temu w jelitach może rozwijać się prawidłowa mikroflora, co, według współczesnej wiedzy, wpływa na odporność i zdrowie całego organizmu. Cykoria zawiera również witaminę C, sporo witamin z grupy B, w tym kwas foliowy oraz dużo obniżającego ciśnienie krwi potasu. Za gorzki smak cykorii odpowiada zawarta w nie laktukopikryna, która stymuluje produkcję żółci, co sprzyja lepszemu trawieniu.

