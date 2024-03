Wspomaga odchudzanie i chroni przed chorobami. Poznaj „skarb” Meksyku

Opuncja figowa, znana również jako figa indyjska lub figa kaktusowa, należy do rodziny kaktusowatych. Pochodzi z Meksyku, ale uprawia się ją również w wielu innych rejonach świata, na przykład we Włoszech. Roślina wytwarza owoce o owalnym lub jajowatym kształcie, a także zielonej, pomarańczowej lub czerwonej barwie. Ich skórkę pokrywają kolce. Dlatego nie nadaje się do spożycia. Jadalny jest natomiast miąższ. Sprawdź, dlaczego warto włączyć go do codziennej diety.

Opuncja figowa a odchudzanie

Właściwości opuncji figowej docenią zwłaszcza osoby na diecie redukcyjnej. Owoc dostarcza relatywnie niewielu kalorii (w 100 gramach znajdziemy około 40 kcal). W jego skład wchodzi głównie woda. Zawiera też duże ilości błonnika. To właśnie on odpowiada za wspomaganie procesu odchudzania. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, a w konsekwencji zapobiega podjadaniu i sprzyja ograniczeniu liczby przyjmowanych kalorii. Poza tym poprawa funkcjonowanie układu pokarmowego. Usprawnia perystaltykę jelit, dzięki czemu przemiana materii następuje szybciej.

Poznaj inne prozdrowotne właściwości opuncji figowej

Opuncja figowa zawiera witaminy C, A i E i B, a także magnez, żelazo, sód, fosfor i potas. Jest też źródłem polifenoli. Obniża poziom złego cholesterolu. Zapewnia równowagę między wolnymi rodnikami a antyoksydantami. Niweluje stany zapalne tkanek, spowalnia procesy starzenia się komórek i chroni przed chorobami. Minimalizuje ryzyko rozwoju miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, chorób nowotworowych i schorzeń neurodegeneracyjnych.

Jak jeść opuncję figową?

Owoce opuncji figowej są słodkie i soczyste. Można je spożywać na surowo razem z pestkami. Wcześniej należy je jednak umyć i obrać ze skórki. Miąższ to również idealny składnik deserów, ciast i innych potraw, na przykład owsianek lub sałatek. Figa indyjska doskonale sprawdza się również jako baza różnego rodzaju przetworów (dżemów, galaretek, marmolad itp.), musów czy koktajli. Produkt nie jest zbyt popularny w Polsce. Sprzedają go sklepy ze zdrową żywnością, głównie te działające w internecie.

