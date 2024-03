Co zrobić, żeby biała kiełbasa nie pękała podczas gotowania? Mój tata ma na to sprawdzony patent

Biała kiełbasa nieodłącznie kojarzy nam się ze świętami wielkanocnymi. Dodaje się ją między innymi do żurku czy barszczu białego. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że bez niej te potrawy byłyby „niekompletne”. Ten przysmak jest jednak dość ciężki w przygotowaniu, ponieważ często pęka podczas gotowania, przez co prezentuje się mało atrakcyjnie już na talerzu. Są jednak proste i szybkie sposoby, by temu zapobiec.

Co zrobić, żeby biała kiełbasa nie popękała podczas gotowania?

Żeby biała kiełbasa nie popękała podczas gotowania, musicie zastosować jeden banalny trik. Skuteczną metodą, żeby struktura kiełbasy została nienaruszona, jest równomierne nakłucie jej na całej długości. Ten patent znają miłośnicy grillowania, ale dobrze sprawdzi się także podczas jej gotowania. Dzięki temu ciepło we wnętrzu kiełbasy rozchodzi się równomiernie, a to z kolei eliminuje ryzyko pęknięcia. W tym celu możecie użyć wykałaczek, końcówki ostrego noża lub widelca.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest temperatura wody. Kiełbasa, zwłaszcza jeśli jest schłodzona, może popękać pod wpływem zetknięcia się z wrzącą wodą. Ważne jest więc, by unikać nagłych zmian temperatury. W takiej sytuacji radzimy wyjąć kiełbasę z lodówki wcześniej, by nie była zbyt zimna. Nie należy jej też wrzucać do już gotującej się wody – najpierw włóżcie ją do garnka z chłodną wodą, a dopiero potem stopniowo podgrzewajcie. Pamiętajcie też, by nie doprowadzać wody do wrzenia – gotujcie kiełbasę na wolnym ogniu. Dobrym sposobem jest też wyłączanie palnika pod garnkiem od razu, gdy zauważycie, że woda się zaczyna się gotować.

Jak gotować białą kiełbasę do żurku?

W trakcie gotowania białej kiełbasy, którą później dodaje się do wielkanocnego żurku, niezwykle istotne jest również, by robić to w osolonej wodzie. W przeciwnym razie kiełbasa będzie mniej smaczna, ponieważ „odda” do wody sól, którą ma w sobie zawartą. Żeby nadać kiełbasie wspaniałego aromatu – możecie też dodać inne przyprawy, między innymi ziele angielskie, liście laurowe, majeranek czy ząbek czosnku. Jej gotowanie powinno trwać 20-30 minut. To, że trzeba skończyć już gotowanie tego specjału, zauważycie po tym, że kiełbasa zmieni barwę i nabierze lekko szarego koloru.

Jeśli zależy wam na tym, żeby biała kiełbasa utrzymała swój kolor i po ugotowaniu nadal była biała, a nie lekko szarawa – skorzystajcie z prostego patentu. Polega na dodaniu do wody odrobiny soku z cytryny. Dzięki temu biała kiełbasa podana już na talerzu nadal będzie się prezentować bardzo apetycznie. Koniecznie sprawdźcie też, jak kupić dobrą białą kiełbasę. Dobrze znać kryteria jej wyboru, ponieważ w ten sposób unikniecie świątecznej wpadki. Będziecie mieć za to gwarancję, że wybrana kiełbasa będzie smaczna i świeża.

