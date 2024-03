Babka piaskowa na Wielkanoc będzie puszysta i wilgotna pod 1 warunkiem. Moja mama lekko ją „upija”

Babka piaskowa to ciasto, które w wielu domach jest obowiązkową pozycją na wielkanocnym stole. Niektórzy jej kawałeczek wkładają też do święconki. Jest bardzo uniwersalna, ponieważ lubi ją niemal każdy. Taka babka piaskowa, niezależnie od tego, z jakiego przepisu ją przygotowujemy, najlepiej smakuje lekko wilgotna. W prosty sposób możecie uzyskać ten efekt, wykorzystując kuchenną sztuczkę, która jest popularna wśród naszych mam i babć. Cały sekret tkwi w dodaniu jednego składnika do tego ciasta.

Co zrobić, żeby babka piaskowa była puszysta i wilgotna?

Zdarza się, że babka piaskowa wychodzi sucha i kruszy się, nie jest wtedy też już tak smaczna. Żeby tego uniknąć wystarczy, że dodacie do niej odrobinę alkoholu. Nie martwcie się, nie będzie on wyczuwalny w smaku. Alkohol pomaga utrzymać wilgotność ciasta, ale sprawia też, że babka nieco dłużej zachowuje świeżość.

Przepis: Babka piaskowa Babka piaskowa z tego przepisu będzie wilgotna i puszysta, zachwyci się nią każdy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 55 min. Liczba porcji 1 Składniki 180 g mąki pszennej (typ 450 tzw. tortowa)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

sok z połowy cytryny

3-4 łyżki mocnego alkoholu (wódki lub likieru)

250 g cukru

4 białka jaj

7 żółtek jaj

200 g masła (musi być miękkie)

70 g mąki ziemniaczanej Sposób przygotowania Ubijanie żółtekNajpierw przełóżcie do miski żółtka, a następnie dodajcie cukier i ubijcie całość na puszystą masę. Później stopniowo dodawajcie ciepłe i miękkie masło (warto wcześniej je też ubić osobno). Dodawanie mąkiDo miski z ubitą masą dodajcie przesianą mąkę razem z proszkiem do pieczenia. Całość miksujcie na niewielkich obrotach, dodając mąkę ziemniaczaną. Dodawanie soku z cytrynyDo małej miseczki wlejcie sok z cytryny i alkohol, a następnie dokładnie je wymieszajcie i wlejcie do ciasta, cały czas je miksując. Ubijanie białekUbijcie białka na sztywną pianę i stopniowo dodajcie do masy. Całość delikatnie zamieszajcie. PieczenieRozgrzejcie piekarnik do temperatury 190 stopni Celsjusza. Formę do pieczenia natłuśćcie masłem i lekko osypcie bułką tartą. Wylejcie do foremki masę. Ciasto pieczcie przez około 55 minut.

Możecie zrobić też babkę piaskową bez proszku do pieczenia – ważna wtedy będzie jednak dokładność oraz odrobina cierpliwości.

Jak zrobić pyszną babkę piaskową? Sprawdzone patenty

Najsmaczniejsza babka piaskowa to ta, która jest lekko wilgotna i cudownie puszysta. Żeby taka wyszła, musicie pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby wszystkie produkty miały temperaturę pokojową – to uchroni je przed zważeniem, dlatego w odpowiednim czasie wyjmijcie je z lodówki.

Żeby babka piaskowa była puszysta, ważna jest też kolejność dodawania składników podczas miksowania. Zacznijcie od ucierania samego masła – róbcie to do momentu, aż uzyskacie puszystą konsystencję pozbawioną grudek (będzie to świadczyć o dobrym napowietrzeniu). Dopiero później dodajcie cukier. Gdy po jakiś 15 minutach uzyskacie gładką i jasną masę – dodajcie kolejne składniki, wtedy możecie miksować już krócej i na niższych obrotach. Pamiętajcie też, że długie wyrabianie ciasta z mąką sprawia, że uwalnia się gluten, a to może doprowadzić do powstania zakalca. Bardzo ważne jest też, żeby w czasie pieczenia babki nie otwierać piekarnika.

Jak udekorować babkę piaskową?

Babka piaskowa to ciasto, które można przyozdobić w naprawdę ciekawy sposób – wynika to z jej prostej formy i struktury. Jako dekoracja idealnie sprawdzi się na przykład polewa z białej lub ciemnej czekolady. Możecie wykorzystać też domowy lukier. Całość posypcie zielonymi orzechami, bakaliami lub płatkami migdałów. Pięknie będzie się prezentować też z odrobiną skórki kandyzowanej cytryny lub pomarańczy. Eksperymentowanie z dodatkami pozwoli wam stworzyć interesujące kombinacje smakowe i wizualne. Jeśli chcecie postawić na klasykę – posypcie ją po prostu cukrem pudrem. Obok takiej babki piaskowej możecie położyć ozdobne, kolorowe jajeczka z czekolady – w ten sposób jeszcze bardziej zaakcentujecie wielkanocną atmosferę.

Czytaj też:

Rok temu moja babcia zaskoczyła wszystkich. Podała tę zupę zamiast żurku na Wielkanoc, była obłędnaCzytaj też:

Bosacka radzi, jak wybrać dobry zakwas na wielkanocny żurek. Uważaj na opakowanie produktu