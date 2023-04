Jak kupić dobrą białą kiełbasę? Warto znać kryteria wyboru

Na co zwykle zwracasz uwagę przy zakupie białej kiełbasy do wielkanocnego żurku albo białego barszczu? Kierujesz się ceną czy marką danego produktu? A może w przedświątecznym pośpiechu sięgasz po pierwszy lepszy wyrób leżący na sklepowej półce? To duży błąd.

Do wyrobu tradycyjnej białej kiełbasy wykorzystuje się naturalny flak, mięso wieprzowe, a także przyprawy, na przykład pieprz, sól, majeranek czy czosnek. Produkt nie jest poddawany wędzeniu. Jego obróbka zwykle kończy się na etapie parzenia (nie mylić z gotowaniem). Właśnie w tej fazie mięso zyskuje swoje charakterystyczne, jasne zabarwienie. Uwaga na skład białej kiełbasy Najważniejszym kryterium wyboru białej kiełbasy powinien być jej skład. Im mniej składników producent wymienia na etykiecie, tym zdrowiej. Należy sięgać po wyroby z jak największą zawartością mięsa, najlepiej powyżej 90% – podkreśla Magda Stefaniak, dyplomowany dietetyk kliniczny i terapeutka zaburzeń odżywiania. Znaczenie ma jednak nie tylko ilość mięsa w białej kiełbasie. Ważna jest również jakość pozostałych składników. Unikaj wyrobów „wzbogaconych" o różnego rodzaju syntetyczne wzmacniacze smaku, konserwanty czy fosforany. Mowa tu między innymi o związkach, takich jak glutaminian sodu. Poprawia on walory smakowe wyrobu, ale spożywany w nadmiarze może doprowadzić do pojawienia się wielu przykrych dolegliwości zdrowotnych (bólów brzucha, zawrotów głowy itp.).

Kolejnym niepożądanym składnikiem, który często gości w białej kiełbasie jest… sód. Producenci dodają go do swoich wyrobów, by jeszcze bardziej poprawić smak produktu. Jeśli pomnożymy ilość sodu razy 2,5, to dowiemy się, ile soli tak naprawdę zawiera dany artykuł spożywczy. Często te wyniki są zatrważające. Niejednokrotnie po przeliczeniu okazuje się, że w jednej kiełbasie mieści się średnio… pół solniczki. To naprawdę bardzo dużo – ostrzega dietetyczka Magda Stefaniak. Sposób pakowania białej kiełbasy „pod lupą" Wybieraj kiełbasę pakowaną fabrycznie, a nie sprzedawaną luzem. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o względy bezpieczeństwa. Szczelne zamknięte opakowanie zabezpiecza wyrób przed namnażaniem się szkodliwych bakterii, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Białą kiełbasę należy przechowywać w lodówce. Nie należy jednak trzymać jej tam zbyt długo (maksimum 3 dni dla wyrobów parzonych i 2 – w przypadku produktów surowych, które nie zostały poddane obróbce termicznej). Zasadniczo, im wcześniej Twój nabytek, trafi na stół, tym lepiej. Nie rób więc zakupów z dużym wyprzedzeniem.

