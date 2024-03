Rok temu moja babcia zaskoczyła wszystkich. Podała tę zupę zamiast żurku na Wielkanoc, była obłędna

Przyjęło się, że na wielkanocnym stole króluje barszcz biały lub żurek. Okazuje się jednak, że na Wielkanoc śmiało można podać jeszcze inną zupę. Choć dla niektórych gości może być ona dużym zaskoczeniem, to gwarantujemy, że każdy z nich poprosi o dokładkę. Mowa o zupie chrzanowej, która czasami jest nazywana też „chrzanicą”. Jest to popularna potrawa podczas świąt wielkanocnych w niektórych regionach Polski.

Zupa chrzanowa zamiast żurku na Wielkanoc

Zupa chrzanowa jest dość prosta w przygotowaniu, a jej robienie w dużej mierze przypomina gotowanie tradycyjnego barszczu białego. Taką zupę podaje się też w podobny sposób – z jajkiem ugotowanym na twardo oraz białą kiełbasą. Najważniejszym składnikiem tej potrawy jest jednak tarty chrzan – to właśnie on nadaje jej charakterystyczny, intensywny smak. Do przyrządzenia tej zupy można użyć chrzanu w słoiczku, jednak najlepiej sprawdzi się ten świeżo starty. Ostrość zupy będzie zależeć od tego, jak ostry chrzan dodacie – możecie więc modyfikować jej smak według własnych upodobań.

Ta zupa to poważna konkurencja dla żurku czy barszczu białego, koniecznie jej spróbujcie. 3 liście laurowe

5-6 ziarenek ziela angielskiego

1 mały słoiczek chrzanu

300 ml śmietany kwaśnej 18%

1/2 kg kości wędzonej od schabu

1 średnia marchew

1/2 średniego selera

2,5 l wody

1 łyżka mąki

sól, pieprz, majeranek

3 ząbki czosnku

1/2 kg białej kiełbasy surowej Sposób przygotowania Obieranie i krojenieNajpierw obierzcie i pokrójcie w cząstki wszystkie warzywa. GotowanieKości, warzywa, liście laurowe i ziele angielskie włóżcie do garnka z wodą. Całość posólcie i gotujcie do momentu, aż mięso przy kości będzie miękkie. Następnie wyciągnijcie kości, dodajcie chrzan oraz śmietanę połączoną z mąką. SmażeniePodsmażcie białą kiełbasę na patelni do momentu, aż uzyska lekko złoty kolor. Później przykryjcie ją pokrywka i podduście 10 minut. Następnie pokrójcie ją w cząstki i dodajcie do zupy. DoprawianieNa koniec doprawcie zupę pieprzem, solą, majerankiem. Pod koniec gotowania dodajcie też przeciśnięty przez praskę czosnek. Zupę chrzanową najlepiej jest podawać z gotowanym na twardo jajkiem.

Czym można urozmaicić zupę chrzanową?

Co więcej, żeby wasza potrawa prezentowała się bardziej oryginalnie – zamiast kurzych jaj możecie użyć jaj przepiórczych. Jeśli z kolei chcecie, żeby wasza zupa była bardziej delikatna i miała aksamitną konsystencję – zamiast śmietany 18-procentowej postawcie na śmietanę kremówkę. Danie możecie przyozdobić też świeżo posiekanym szczypiorkiem – będzie wspaniale komponować się z jajkami ugotowanymi na twardo dodanymi do zupy. Z kolei zamiast dodatku tradycyjnej białej kiełbasy możecie postawić na mięsne pulpeciki, czyli kuleczki z surowego mięsa z białej kiełbasy. Zamiast pieczywa możecie podać samodzielnie przygotowane grzanki. Taka zupa będzie też świetnie smakować w wersji dla wegetarian, czyli bez mięsnych dodatków.

Jak przygotować własny chrzan do zupy?

Możecie kupić gotowy chrzan w słoiczku, jednak zupa będzie smakować znacznie lepiej, jeśli przygotujecie go samodzielnie. Musicie utrzeć na tarce o najmniejszych oczkach chrzan lub przecisnąć korzeń chrzanu przez maszynkę do mięsa. Do utartego chrzanu musicie dodać kilka łyżek gorącej wody, a następnie doprawić do smaku solą, cukrem i ewentualnie odrobiną soku z cytryny (możecie użyć zamiast tego też octu winnego lub jabłkowego). Tak przygotowany chrzan włóżcie do wyparzonych słoiczków i przechowujcie w lodówce. Śmiało taki chrzan możecie dodać też do waszej zupy chrzanowej. Łagodniejszy smak chrzanu uzyskacie, jeśli dodacie odrobinę przetworów mlecznych. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie pasty z chrzanem, która idealnie sprawdzi się do kanapek.

