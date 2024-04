Co pić na ból żołądka? Te napary pomogą ci uporać się z przykrą dolegliwością

Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań. Biesiadowanie przy suto zastawionym stole często kończy się bólem żołądka. Jak sobie z nim poradzić? Pomocne okazują się napary z ziół. Zobacz, co pić, by pozbyć się przykrych dolegliwości.

W święta zjadamy zwykle duże ilości różnych smakołyków i obciążamy układ trawienny. Jednym z efektów wielkanocnego przejedzenia jest ból żołądka. Pierwszy krok do uporania się z tą przykrą dolegliwością to rezygnacja ze spożywania tłustych, smażonych i ciężkostrawnych potraw. Warto również sięgnąć po napary ziołowe, które wspierają pracę przewodu pokarmowego, redukują wzdęcia i gazy, zwiększają wydzielanie soków trawiennych, a także działają rozkurczowo. Co pić przy bólu żołądka? W złagodzeniu bólu żołądka pomóc mogą napoje przygotowane na bazie takich składników jak na przykład tymianek, koper włoski, majeranek, nasiona gorczycy białej, kolendra, karczoch, kurkuma oraz imbir. Działanie przeciwbólowe wykazuje również herbata rumiankowa. W dodatku ma właściwości przeciwzapalne i uspokajające. Niweluje wiele dolegliwości gastrycznych, między innymi biegunki, zaparcia, wzdęcia czy kolki. Dobroczynny wpływ na układ pokarmowy wywierają też inne rośliny. Chodzi o: miętę pieprzową,

ziele krwawnika,

kłącze tataraku,

liść bobrka trójlistnego,

liść szałwii,

kwiat dziewanny,

ziele piołunu,

korzeń kozłka lekarskiego,

kwiat lipy,

dziurawiec. Trzeba jednak zachować dużą ostrożność przy stosowaniu herbatek ziołowych na ból żołądka lub inne dolegliwości. Składniki w nich zawarte mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i zmniejszać skuteczność farmakoterapii, a w niektórych przypadkach zaostrzać przebieg choroby. Dlatego osoby, które zmagają się z przewlekłymi schorzeniami, powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym, zanim włączą napary z ziół do diety (nawet, jeśli mówimy o sporadycznym wypijaniu ziołowych herbatek, a nie regularnej kuracji). Niewskazane jest również łączenie ze sobą kilku różnych ziół w jednym napoju. Poszczególne rośliny również mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Jakich napojów unikać przy bólu żołądka? Dolegliwości żołądkowe mogą nasilać między innymi napoje, takie jak: mocna czarna herbata czy kawa. Bezwzględnie należy unikać alkoholu w każdej postaci. Niewskazane jest również picie kolorowych napojów gazowanych z dużą ilością cukru, sztucznych barwników i konserwantów. Trzeba przy tym pamiętać, że włączenie do diety herbatek ziołowych i rezygnacja z niewłaściwych nawyków może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli przyczyną bólu żołądka nie jest zwykła poświąteczna niestrawność. Jeżeli dolegliwości nie ustępują po kilku dniach, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Ból może być bowiem objawem rozwijającej się choroby. Dlatego tak ważne jest niebagatelizowanie problemu i szybkie reagowanie w razie wystąpienia kłopotów gastrycznych. Czytaj też:

Skurcze żołądka to sygnał alarmowy ze strony organizmu. Zobacz, na jakie choroby może wskazywaćCzytaj też:

Nie lekceważ objawów zatrucia pokarmowego. Mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu