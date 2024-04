To najzdrowsza z kaw, po ten napój z PRL-u sięgam codziennie. Obniża poziom cholesterolu i nie tylko

Kiedyś kawa zbożowa była obowiązkowym punktem poranka. Piły ją zarówno dzieci, jak i dorośli. Również w moich wspomnieniach z dzieciństwa przewija się ten napój. Jakiś czas temu przypomniałam sobie o nim i zaczęłam znowu sięgać po kawę zbożową. Jest nie tylko kojącym sposobem na początek dnia, ale też świetnie działa na organizm. Wielu miłośników kawy zbożowej docenia ją także jako alternatywę dla klasycznej kawy podczas popołudniowych, relaksujących chwil – nie działa w sposób pobudzający, więc śmiało można napić się jej również o takiej porze.

Jakie dobroczynne właściwości ma kawa zbożowa?

Kawa zbożowa nadal cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Posiada ona wiele cennych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na kondycję całego naszego organizmu. Jest pozyskiwana z prażonych nasion zbóż, takich jak na przykład żyto, pszenica, orkisz czy jęczmień. Napój ten jest dobrym źródłem magnezu, potasu, fosforu, ale także cynku i żelaza oraz witaminy B. Co jednak najważniejsze – w przeciwieństwie do klasycznej kawy jest ona pozbawiona kofeiny, co również jest korzystne dla naszego zdrowia. Jest więc doskonałym napojem dla osób, które poszukują alternatywy dla tradycyjnej kawy. Dodatkowo nie zawiera substancji silnie pobudzających, a przez to też nie uzależnia.

Kawa zbożowa może mieć pozytywny wpływ na zdrowie jelit poprzez działanie prebiotyczne, wspierając zdrową florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym. Wynika to z faktu, że zazwyczaj wzbogacana jest dodatkiem cykorii, która zawiera inulinę – związek o właściwościach prebiotycznych. Taka kawa w swoim składzie zawiera także związki z grupy polifoneli, które mają działanie antyoksydacyjne.

Dlaczego warto pić kawę zbożową?

Po kawę zbożową warto sięgać nie tylko ze względu na świetny smak. Jej picie niesie za sobą szereg korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim dostarcza ona do naszego organizmu sporą dawkę błonnika pokarmowego. Jest on tak ważny, ponieważ reguluje pracę jelit, pomaga w redukcji zaparć i wzdęć, ale też łatwiej dzięki niemu utrzymać prawidłową masę ciała. W konsekwencji błonnik zmniejsza też uczucie głodu i wspomaga perystaltykę jelit. Taka kawa jest również doskonałą propozycją na przykład dla osób cierpiących na zgagę czy zmagających się z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Regularne picie kawy zbożowej ma jednak znacznie więcej korzyści – jedną z nich jest to, że może pomóc w obniżeniu poziomu złego cholesterolu we krwi (wynika to ze zdolności wiązania w jelicie kwasów tłuszczowych). Dodatkowo przez to, że nie zawiera ona kofeiny – nie podnosi ciśnienia krwi. Wspomaga także działanie układu nerwowego, a do tego łagodzi podrażnienia śluzówki układu pokarmowego. Pamiętajcie, że takiej kawy zbożowej nie powinny pić osoby uczulone na ziarna zbóż lub chore na celiakię. Posiada ona jednak niski indeks glikemiczny, dlatego śmiało mogą po nią sięgać diabetycy.

