Kawa 5 przemian stawia na nogi i przyspiesza spalanie tłuszczu. Chińczycy piją ją na potęgę

Kawa pięciu przemian wywodzi się z chińskiej medycyny naturalnej, która ma swoje korzenie w filozofii taoistycznej. Zgodnie z jej założeniami człowiek jest częścią natury. Dlatego powinien przestrzegać praw panujących w przyrodzie, również podczas gotowania. Posiłki muszą być komponowane w taki sposób, by odzwierciedlać pięć żywiołów – drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody. Każdemu z nich odpowiada natomiast określony smak – kwa­śny, gorzki, słodki, ostry lub słony. W potrawie (tudzież napoju) muszą znaleźć się wszystkie żywioły i ich „reprezentacje”. Jak przełożyć teorię na praktykę i przygotować kawę pięciu przemian? Sprawdźcie sami.

Jak zrobić kawę pięciu przemian?

Poszczególne składniki kawy symbolizują pięć żywiołów natury, a co za tym idzie również smaków:

ogień to smak gorzki (woda i kawa),

ziemia to smak słodki (cynamon, miód etc.),

metal to smak ostry (imbir, kardamon, chili itp.),

woda to smak słony (sól),

drzewo to smak kwaśny (na przykład cytryna).

Co ważne, składniki naparu oraz ich proporcje możecie dowolnie modyfikować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Jeśli nie macie pod ręką miodu czy cynamonu, sięgnijcie po słodki likier albo wanilię. Sok z cytryny z powodzeniem zastąpi ekstrakt z pomarańczy. Z kolei smak ostry świetnie będzie reprezentować nie tylko chili, imbir czy kardamon. Doskonale sprawdzą się również goździki. Podobnie jak pieprz lub anyż. A jeśli chcecie dodatkowo wzmocnić smak ognia, wykorzystajcie szczyptę kakao. Zwróćcie uwagę na to, by w napoju znalazły się wszystkie żywioły. Pamiętajcie też, że żaden smak nie powinien go zdominować.

Jak przyrządzić kawę pięciu przemian? Wlejcie do garnka około 300 mililitrów wody i doprowadźcie płyn do wrzenia. Następnie dodajcie do niego smak słodki, czyli szczyptę cynamonu. Gotujcie całość przez około 60 sekund i dorzućcie do wody szczyptę mielonego imbiru i 3-4 goździki (smak ostry). Gotujcie wszystko przez kolejną minutę. Następnie dodajcie do garnka szczyptę soli. Poczekajcie aż całość ponownie się zagotuje. Na koniec dodajcie do wywaru kilka kropel soku z cytryny i czubatą łyżeczkę kawy. Całość trzymajcie na palniku jeszcze 3-5 minut. Potem zdejmijcie garnek z ognia, „doprawcie” napój łyżeczką miodu, odczekajcie chwilę i przelejcie gotowy napój do filiżanek.

Jakie właściwości ma kawa pięciu przemian?

Kawa pięciu przemian dodaje energii i aktywizuje układ nerwowy. Wzmacnia koncentrację i ułatwia funkcjonowanie poznawcze. Niweluje zmęczenie. Doskonale sprawdza się w chłodne dni, ponieważ rozgrzewa i poprawia ukrwienie tkanek. Jednocześnie wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Usprawnia perystaltykę jelit, przyspiesza proces usuwania toksyn z organizmu i spalanie kalorii. Dlatego może być stosowana przez osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jednocześnie łagodzi dolegliwości gastryczne występujące na przykład po zbyt obfitym posiłku.

Czy każdy może pić kawę pięciu przemian?

Kawa pięciu przemian, mimo wielu prozdrowotnych właściwości, nie jest polecana dla każdego. Z jej spożywania powinny zrezygnować kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią (laktacji), a także pacjenci z przewlekłymi chorobami w obrębie nerek lub układu trawiennego (na przykład wrzodami żołądka i dwunastnicy, zapaleniem jelit itp.). Nie należy podawać napoju dzieciom i osobom poniżej 18 roku życia. Nie powinien być spożywany częściej niż dwa razy dziennie.

