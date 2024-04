Dlaczego na herbacie pojawia się tęczowy nalot? Sprawdźcie, czy taka herbata może wam zaszkodzić

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów, po jakie sięgamy. Picie herbaty to nie tylko sposób na rozgrzanie się w chłodne dni, ale także moment relaksu i odprężenia. Odkrywanie różnorodności herbaty to podróż przez smaki i aromaty – niektórzy są miłośnikami owocowych herbat, inni wolą delikatną zieloną odmianę, a jeszcze inna część osób pije jedynie klasyczną czarną. Na tej ostatniej najczęściej pojawia się tęczowa tafla. Tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje i czy powinno nas niepokoić to zjawisko.

Skąd się bierze tęczowa tafla na herbacie?

Na zaparzonej w kubku lub filiżance herbacie po kilku minutach tworzy się czasami charakterystyczny kożuch, który ma kolory tęczy. Niektórym może przypominać również wylaną na tafli herbaty benzynę. Co jest przyczyną tego zjawiska? Zalewając herbatę wrzątkiem, dochodzi do reakcji polifenoli (są one obecne w herbacie) z węglanem wapnia (znajduje się on w wodzie, zwłaszcza twardej). Jest to więc mieszanka herbacianych związków organicznych z węglanem wapnia i innych soli pochodzących z wody. W konsekwencji – im twardszą wodą zalewamy herbatę, tym zjawisko to jest bardziej intensywne. Nie musicie się jednak obawiać, nie jest to coś szkodliwego i śmiało możecie pić taką herbatę.

Choć picie herbaty z „tęczową” taflą większości osób pewnie nie przeszkadza, to na pewno zdarzają się również tacy, którzy woleliby pić ten napój bez tego tłustego nalotu. Co należy zrobić? Rozwiązanie jest bardzo proste – wystarczy, że będziecie wcześniej filtrować wodę. Wiadomo również, że powstawanie takiego osadu osłabia kwas cytrynowy.

Dlaczego herbata się pieni?

Kolejną rzeczą, która może nas zaintrygować podczas zaparzania herbaty, jest to, że napój ten czasami się pieni. Z czego wynika to zjawisko? Jednym z powodów są organiczne substancje, saponiny, które występują naturalnie w liściach herbaty (to właśnie one odpowiadają za gorzki smak herbacianych napojów). Drugim czynnikiem, który ma na to wpływ, jest sposób zalewania. Choć wydaje się to prozaiczną czynnością, to istotne jest, z jakiej wysokości zalewamy herbatę wodą. Jeśli woda jest lana chaotycznym strumieniem z dużej wysokości, to wtłacza większe ilości powietrza do napoju, a w efekcie herbata zaczyna się lekko pienić. Wpływ ma też rodzaj suszu – drobne liście lub te charakterystycznie poskręcane zawierają więcej powietrza. Sprawdźcie też, jaki jest popularny błąd podczas zaparzania herbaty.

