Ta herbata pobudza lepiej niż kawa. Sekret indyjskiego naparu mocy tkwi w odpowiednich proporcjach

Rano zazwyczaj sięgamy po kawę – dla wielu osób nie ma nic lepszego, niż pierwszy łyk tego gorącego napoju, który w mgnieniu oka stawia nas na nogi. Kofeina zawarta w kawie sprawia, że łatwiej jest nam się skoncentrować. Nie jest to jednak jedyny napój, który działa pobudzająco. Wspaniałą alternatywą, na którą warto postawić o poranku, jest herbata jogina.

Czym jest herbata jogina i jak ją parzyć?

Yogi Tea, bo tak dokładnie nazywa się herbata jogina, wywodzi się z ajuwerdy – jest to starożytna filozofia lecznicza, która przyjmuje holistyczne podejście do zdrowia. Herbata jogina jest korzenną, rozgrzewającą kompozycją, która ma mocny aromat i orzeźwiający smak. Szybko stawia na nogi, dodaje energii, a także poprawia samopoczucie. Jest to mieszanka różnych przypraw, takich jak kardamon, imbir, goździki, ziarna czarnego pieprzu czy cynamon.

Jakie właściwości ma Yoga Tea?

Taka herbata nie tylko działa pobudzająco, ale też usprawnia trawienie, wzmacnia układ nerwowy i dodaje energii. Może wspierać też zdrowie stawów. Składa się ona z przypraw o właściwościach leczniczych. Cynamon, który jest składnikiem tej herbaty, ma właściwości przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Z kolei kardamon wspomaga trawienie oraz przynosi ulgę w dolegliwościach górnych dróg oddechowych. Goździki wzmacniają odporność i pomagają w walce z infekcjami, a czarny pieprz ma działanie przeciwzapalne i detoksykujące. Imbir to przyprawa, która świetnie rozgrzewa, ale też wspiera trawienie. Cynamon przyspiesza metabolizm i ma działanie antybakteryjne i antyoksydacyjne.

Dodatkowo smak takiej herbaty jest wyrazisty i aromatyczny, co sprzyja relaksowi i skupieniu podczas jogi. Herbata ta często jest stosowana właśnie jako uzupełnienie tej praktyki.

Jakie jeszcze zioła pobudzą o pranku?

Gdy dopada was senność, możecie sięgnąć też po inne ziołowe herbatki. Wcale nie musicie robić tego rano – możecie skorzystać z tych naturalnych patentów na obudzenie również w ciągu dnia. Choć picie ziół kojarzy się raczej z uspokojeniem, to są również takie, które dodadzą nam energii. Żeń-szeń jest znany z działania pobudzającego i może zwiększyć wytrzymałość fizyczną i psychiczną. Takim ziołem, które dodaje energii, jest również rozmaryn, dlatego pamiętajcie, żeby nie stosować go wieczorem przed snem. Warto w tym celu pić również zieloną herbatę. Pamiętajcie jednak, że przed sięgnięciem po jakiekolwiek zioła warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli macie problemy zdrowotne czy przyjmujecie leki. Jeśli chcecie mieć więcej energii, możecie sięgnąć też po yerba mate, która dodatkowo wspomaga proces odchudzania.

