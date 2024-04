Na „brzuch jak balon” pomoże to zioło, ukoi też skołatane nerwy. Piję codziennie i widzę różnicę

Picie ziół to praktyka stosowana od dawna, która ma wiele zastosowań w leczeniu różnych dolegliwości. Zioła mogą być używane do zmniejszania bólu, poprawy trawienia, wzmocnienia odporności oraz łagodzenia objawów różnych chorób. Jednak zawsze warto pamiętać o konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dłuższej kuracji ziołami, zwłaszcza jeśli istnieją inne schorzenia lub przyjmowane są leki. Jednym z najpopularniejszych ziół jest rumianek. Choć jego picie kojarzy nam się głównie z właściwościami uspokajającymi, to świetnie działa też w przypadku dolegliwości żołądkowych.

Rumianek pomoże przy dolegliwościach żołądkowych

Picie rumianku może przynieść ulgę w przypadku niektórych dolegliwości żołądkowych. Zawarty w nim spiroeter hamuje wydzielanie substancji, które wywołują stany zapalne. Zioło pomoże też na wzdęcia i łagodne skurczowe bóle brzucha. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli takie dolegliwości nie ustąpią w ciągu kilku dni – konieczna jest wizyta u lekarza. W przypadku leczenia objawów żołądkowych taki napar z rumianku można spożywać 3-4 razy na dobę (dotyczy to osób powyżej 12. roku życia). Taka herbata rumiankowa po obfitym posiłku ułatwi jego trawienie. Sprawdźcie, jakie jeszcze zioła pomogą na niestrawność.

Picie tego zioła pomaga również na wrzody żołądka, brak apetytu, ale także biegunki. Co więcej, wykazano, że wyciąg z kwiatów rumianków ma zdolność do zmniejszania owrzodzeń, które są spowodowane stresem. Napar z rumianku przywraca też prawidłową perystaltykę jelit. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy organizm reaguje inaczej na tego rodzaju napary, dlatego nie zawsze mogą one okazać się skuteczne.

Picie rumianku ukoi nerwy i nie tylko

Rumianek to zioło od wieków znane ze swoich uspokajających właściwości. Działa łagodząco na układ nerwowy, pomagając w redukcji stresu i napięcia. Napary z rumianku mogą przynosić ulgę w przypadku bezsenności oraz łagodzić objawy lżejszych zaburzeń emocjonalnych. Dzieje się tak między innymi ze względu na zawartość piroeteru i związków kumaryny. Możecie spróbować też innych ziół na uspokojenie. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli nasz stan emocjonalny jest dla nas niepokojący – należy udać się do psychologa lub psychiatry.

Co więcej, dzięki obecności związków o działaniu przeciwzapalnym, rumianek może być używany do łagodzenia stanów zapalnych skóry i błon śluzowych. Dodatkowo rumianek ma również działanie przeciwwirusowe, co sprawia, że jest odpowiedni w walce z niektórymi infekcjami wirusowymi. Działa również przeciwbólowo, przeciwgrzybiczo i antyoksydacyjnie.

