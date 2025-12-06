Odkryj cztery zdrowe i pyszne przekąski z Lidla. Dietetyczka sama je przetestowała

Jeśli szukasz zdrowych przekąsek, które nie tylko zaspokoją głód, ale też będą sprzyjać utrzymaniu formy, mamy dla ciebie kilka sprawdzonych propozycji, które poleca specjalistka od zdrowego odżywiania. Takie wartościowe i smaczne produkty warto mieć w domu „pod ręką”, by nie sięgać po kaloryczne i niezdrowe przekąski.

To najlepsze przekąski z Lidla

Dietetyczka Paula Jamróz poleciła kilka zdrowych przekąsek, które dostaniesz w jednym z najpopularniejszych supermarketów, czyli Lidlu. Pierwsza z nich to chipsy z ciecierzycy marki „Snack Day” o smaku hummusu. Specjalistka wyjaśniła, że mają krótki skład, nie zawierają sztucznych dodatków, a dodatkowo mają całkiem sporo błonnika pokarmowego. Jest on bardzo ważny podczas odchudzania, ponieważ zwiększa uczucie sytości, co pomaga jeść mniej i kontrolować apetyt. Dodatkowo wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit i utrzymuje stabilny poziom cukru we krwi, co ogranicza napady głodu. W tej samej serii dostępne są także chipsy z soczewicy o smaku pomidorów z bazylią. Mają jednak odrobinę dłuższy skład, przez co nie są już tak zdrowe. Ekspertka podkreśla jednak, że nadal jest to dobry wybór.

Kolejnym polecanym produktem jest popcorn tej samej marki. Ma krótki skład, jest bez oleju palmowego. Zawiera za to olej rzepakowy i odrobinę soli, czyli lepsze zamienniki.

Duża objętość i dużo chrupania – podsumowała specjalistka.

Możesz też sięgnąć po chipsy z soczewicy marki „Moonsy” o smaku cheddara, które mają dużą zawartość białka.

Mają jednak sporo soli i dłuższy skład. Nie są idealne, ale na tle klasycznych chipsów wypadają całkiem nieźle – powiedziała.

Domowe i zdrowe przekąski

Domowe przekąski też są świetnym sposobem na zaspokojenie „małego głodu”. Można przygotować na przykład warzywne chipsy z piekarnika, hummus z marchewką lub ogórkiem, czy jogurt naturalny z owocami i orzechami. Świetną opcją są też różnego rodzaju koktajle. Wystarczy, że zmieszasz szpinak, banana, kiwi, wodę lub mleko roślinne oraz łyżkę siemienia lnianego. Otrzymasz w ten sposób pyszny, zielony koktajl energetyczny. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie batoników owsianych. Dobrze sprawdzą się też migdały, orzechy włoskie, pistacje czy nasiona słonecznika jako przekąska. To źródło zdrowych tłuszczów, białka i błonnika. Pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej i wspierają pracę serca.

