Jak przedłużyć świeżość koperku? Z tym patentem Ewy Wachowicz zachowasz zieleninę przez rok

Ewa Wachowicz to znana prezenterka, która od lat wprowadza swoich widzów w świat kulinariów. Dzieli się z nimi przepisami na różne potrawy. Chętnie udziela różnego rodzaju porad. Pokazuje też patenty na przedłużanie świeżości produktów spożywczych. „Na warsztat wzięła” również popularny składnik wielu potraw, czyli koperek.

Jak przechowywać świeży koperek?

Wiele osób przechowuje koperek w plastikowych pojemnikach po lodach lub innych artykułach spożywczych. To jednak nie najlepszy patent. Istnieje inne dużo korzystniejsze rozwiązanie. Wystarczy umyć koperek, zwilżyć bawełnianą ściereczkę chłodną wodą i owinąć w nią roślinę, a całość włożyć do lodówki. Ten patent doskonale sprawdza się również w przypadku wielu innych produktów wykorzystywanych na co dzień w kuchni, takich jak na przykład bazylia, kolendra czy tymianek. Zastosowanie tego patentu wydłuży świeżość ziół nawet do dwóch tygodni.

Ciekawy trik wykorzystuje również Ewa Wachowicz. Myje koperek, osusza go, a następnie usuwa grube łodygi i sieka pozostałe części rośliny. Potem układa je warstwami w słoiku, a każdą z nich ugniata i posypuje warstwą gruboziarnistej soli. Na koniec zamyka słoik i chowa go do lodówki. Tak przechowywany koperek zachowuje świeżość przez 12 miesięcy.

Dlaczego warto jeść koperek?

Koperek zawiera wiele mikroelementów, między innymi fosfor, magnez, wapń, a także witaminy B, C czy A. Wywierają one pozytywny wpływ na organizm. Wykazują działanie przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Wzmacniają układ odpornościowy i łagodzą stany zapalne. Mają również właściwości antyoksydacyjne. Unieszkodliwiają wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się komórek organizmu. Przyczyniają się też do obniżenia stężenia glukozy we krwi i poziomu „złego cholesterolu”.

Poza tym jest bardzo uniwersalny. Może wzbogacić smak wielu różnych potraw, poczynając od zup, poprzez sałatki, a na sosach kończąc. Dzięki niemu potrawy zyskują nie tylko ciekawy smak, ale również wyjątkowy aromat. Świetnie komponuje się z twarożkiem, rzodkiewką i innymi warzywami. Tworzy niezwykle zgrany duet z młodymi ziemniaczkami czy świeżymi ogórkami. Na bazie koperku można przygotować również napar, który wspomaga odchudzanie.

