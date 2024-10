Polacy zapomnieli o tym warzywie, a doskonale działa na jelita. Zajadam się tymi „zimowymi szparagami”

Skorzonera, nazywana również wężymordem lub czarnym korzeniem, to warzywo o ciemnej skórce i białym miąższu, które niegdyś było popularne w wielu kuchniach. Jej smak przypomina lekko słodkawe szparagi. Niestety, z biegiem czasu skorzonera została nieco zapomniana i dziś rzadko gości na naszych stołach. Wielka szkoda, ponieważ warzywo to jest nie tylko smaczne, ale też zdrowe.

Jakie właściwości ma skorzonera?

Warto przywrócić skorzonerę do naszej diety i odkryć na nowo jej wyjątkowy smak. Zawiera ona inulinę, która jest prebiotykiem i przyczynia się do utrzymania dobrego stanu mikroflory jelitowej, wspierając pracę jelit. To z kolei przekłada się na lepsze trawienie. Jej jedzenie korzystnie oddziałuje na żołądek (uśmierza także jego ból). To jednak nie wszystkie zalety tego warzywa – te „zimowe szparagi” mają też działanie oczyszczające organizm, a dzięki zawartości tiaminy dobrze wpływają na układ nerwowy. Posiada ona także substancje zwalczające wolne rodniki.

Skorzonera ma także działanie przeciwzapalne, obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, a dodatkowo zwiększa odczuwanie sytości, przez co jest polecana dla osób na diecie odchudzającej. Jest również bogata między innymi w witaminę B1, B2, C i E, a także składniki mineralne, takie jak:



wapń,

fosfor,

żelazo,

potas,

magnez,

sód.

Jak jeść skorzonerę?

Smak tego warzywa przypomina szparagi – stąd właśnie określa się je mianem „zimowych szparagów”. Skorzonera jest dostępna w niektórych warzywniakach, sklepach ze zdrową żywnością, a czasami też w supermarketach. Po ugotowaniu będzie świetnie smakować na przykład z masłem i przyprawami, ale można ją też podać zapiekaną w sosie beszamelowym. Możecie podsmażyć ją także na maśle z bułką tartą lub upiec w piekarniku, a następnie podać z sosem holenderskim lub czosnkowym.

Pamiętajcie, by do obierania tego warzywa założyć rękawiczki jednorazowe, ponieważ skórka skorzonery barwi dłonie na czerwono-brunatny kolor, a korzeń z kolei wydziela klejący się sok. Żeby warzywo zachowało jak najwięcej cennych składników – możecie je też gotować w skórce, bardzo ważne jest jednak, żeby wcześniej ją dokładnie oczyścić. Skorzonerę należy wtedy obrać dopiero przed podaniem.

Czytaj też:

Takich pomidorów lepiej nie kupujcie. Ja zawsze zwracam uwagę na ten mały detalCzytaj też:

Ten błąd podczas gotowania ziemniaków popełnia większość Polaków. Sama długo tak robiłam