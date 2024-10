Ten błąd podczas gotowania ziemniaków popełnia większość Polaków. Sama długo tak robiłam

Ziemniaki są bazą do wielu potraw. Można je przyrządzić na dziesiątki sposobów, od klasycznych purée i placków, przez aromatyczne zapiekanki. Są też nieodzownym dodatkiem do mięs czy ryb. Dodatkowo są one po prostu smaczne i pożywne, jednak okazuje się, że naprawdę wiele osób przygotowuje je w nieodpowiedni sposób.

Błąd podczas gotowania ziemniaków

Błąd, który popełnia wielu z nas, sprawia, że ziemniaki tracą swoje cenne właściwości. O co dokładnie chodzi? Większość z nas wrzuca ziemniaki do zimnej wody, która dopiero później zaczyna się gotować. Nie należy tego robić. W ten sposób ziemniaki gotują się dłużej, a przez to pozbawiamy je składników odżywczych. Ziemniaki, które wrzucimy do wrzątku, będą gotować się krócej, a w konsekwencji – po prostu będą zdrowsze, zachowując więcej witamin i minerałów.

Takich obranych ziemniaków nie należy też wkładać wcześniej do garnka z wodą, by tam sobie „poczekały” na gotowanie. Pamiętajcie też, by ziemniaki gotować na średnim ogniu – w ten sposób ugotują się równomiernie.

Inne błędy w trakcie gotowania kartofli

Kolejnym powszechnym błędem podczas gotowania ziemniaków jest dodawanie soli już na samym początku. Sól przyspiesza proces gotowania, ale jednocześnie powoduje utratę cennych minerałów, takich jak na przykład potas. Dlatego warto solić ziemniaki dopiero pod koniec gotowania.

Dodatkowo najwięcej cennych składników odżywczych znajduje się w skórce ziemniaków i tuż pod nią, dlatego warto gotować je w mundurkach. Jeśli jednak nie lubicie ich właśnie w takiej formie – koniecznie zaopatrzcie się w odpowiednią obieraczkę (przeznaczoną specjalnie do warzyw), by obierana skórka była jak najcieńsza. Z kolei, żeby ziemniaki nie rozpadły się podczas gotowania, wystarczy do nich dodać dwie małe łyżki soku z cytryny. Nie musicie się jednak obawiać, nie wpłynie to na ich smak. Sprawdźcie też, jak ekspresowo ugotować ziemniaki.

Czytaj też:

Przez ten 1 błąd moje kopytka wyszły twarde i gumowate. Teściowa aż na mnie nakrzyczałaCzytaj też:

Do worka z ziemniakami wrzucam 4 listki. Ten babciny trik sprawia, że warzywa dłużej są dobre