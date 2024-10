Nie wyrzucam już zwietrzałej kawy. Wystarczy 1 składnik, żeby przywrócić jej cudowny aromat

Aromat kawy to jeden z najprzyjemniejszych zapachów. Zdarza się, że gdy sięgamy po swoją ulubioną kawę, to okazuje się, że nie jest on już tak intensywny, jak na samym początku po otworzeniu opakowania. Istnieje jednak sprawdzony, domowy, a do tego bardzo tani sposób, by sobie z tym poradzić. Powinien go znać każdy miłośnik tego napoju.

Jak uratować zwietrzałą kawę? Prosty trik

Aromat kawy słabnie, jeśli jest ona przechowywana w nieodpowiednich warunkach. Zwietrzałą kawę można uratować prostym sposobem, dodając do niej kilka kostek gorzkiej czekolady. Czekolada pomoże przywrócić kawie jej utracony aromat. Trik ten wykorzystajcie jednak szybko po odkryciu tego, że kawa jest zwietrzała – im dłużej będziecie zwlekać, tym trudniej będzie przywrócić jej charakterystyczny aromat. Pamiętajcie też, że czekolada powinna być wrzucona do pojemnika z kawą przez co najmniej dwa dni – sposób ten nie zadziała od razu. Całość należy zamknąć w szczelnym opakowaniu.

Dlaczego kawa wietrzeje? Przyczyny

Powód, przez który kawa wietrzeje, jest bardzo prozaiczny – chodzi o jej nieodpowiednie przechowywanie. By nie straciła swoich właściwości i smakowała tak, jak po otwarciu pudełka, trzeba zadbać o opakowanie, w którym ją trzymamy. Jeśli będzie ono nieszczelne, to konsekwencją tego będzie stopniowe wyparowywanie aromatu. Negatywnie wpływa również wysoka temperatura i światło. Promienie słoneczne przyspieszają proces utleniania, a wysoka temperatura powoduje parowanie olejków eterycznych. Źle działa również wilgoć – kiedy ziarna kawy są wystawione na jej działanie, oleje eteryczne zaczynają się rozpuszczać, co powoduje utratę aromatu.

Długi czas przechowywania również przyczynia się do wietrzenia kawy, nawet jeśli jest trzymana w odpowiednich warunkach. Z czasem, niezależnie od tego, jak starannie zabezpieczymy kawę, jej aromat będzie słabnąć. Aby kawa zachowała swój aromat jak najdłużej, warto przechowywać ją w szczelnym pojemniku, w chłodnym i ciemnym miejscu. Możecie trzymać ją w oryginalnym opakowaniu (zadbajcie jednak o to, by było ono zamknięte). Złym pomysłem jest jednak przechowywanie jej w przezroczystym pojemniku (zrezygnujcie z różnego rodzaju ozdobnych słoiczków). Przez trzymanie jej w nieszczelnym pojemniku też szybko zwietrzeje. Jeśli okaże się, że waszej kawy nie da się już uratować – wrzućcie ja do kosza na śmieci, a zapobiegnie przykrym zapachom, które się z niego wydobywają. Sprawdźcie też, jak wykorzystać fusy po kawie i inne, nietypowe zastosowania kawy w domu.

