Co oznaczają daty na produktach spożywczych? Teraz już nie mam wątpliwości

Określenia „należy spożyć do” i „najlepiej spożyć przed” występują na żywności pakowanej od dawna. Wiele osób jest przekonanych, że oznaczają one dokładnie to samo – po podanej dacie produkt trzeba wyrzucić. Prawda jest jednak nieco inna.

Co oznaczają daty na produktach spożywczych?

Marnowanie żywności to spory problem, a w jego przeciwdziałaniu z pewnością pomoże znajomość terminów, którymi posługują się producenci żywności. Między nimi, jak się okazuje, występują znaczące różnice. Sprawdziłam jakie.

„Należy spożyć do"

Ten zapis występuje się na opakowaniach produktów, które mają krótki termin ważności, czyli na mięsie, rybach, jajkach i nabiale. Sformułowanie to oznacza, że po upływie wskazanego terminu żywność nie nadaje się jedzenia. Skuszenie się na nią może się więc skończyć zatruciem lub nawet poważną chorobą.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że ta data na produkcie spożywczym odnosi się tylko do sytuacji, w której był on właściwie przechowywany. Jeśli więc np. nabiał był trzymany długo poza lodówką – a więc doszło do przerwania ciągu chłodniczego – to może okazać się, że jest niezdatny do spożycia mimo, że na etykiecie podana jest jeszcze data występująca w przyszłości.

„Najlepiej spożyć przed”

Produkty, które mają taki zapis zwykle możemy zjeść po upływie podanego na opakowaniu terminu. Sformułowanie to oznacza tylko, że producent nie gwarantuje, iż cechy produktu będą takie same, jak przypadku produktu świeżego. Zmianie mogą ulec np. kolor, konsystencja lub zapach, ale wyrób pozostanie bezpieczny dla zdrowia.

Zapis ten spotkamy np. na mące, przyprawach, kaszach czy makaronach, czyli wyrobach, które zwykle przechowujemy dłużej.

Jak unikać marnowania żywności?

Poznanie znaczenia dat na produktach spożywczych nie zawsze wystarczy, by przygotować zdrowy i bezpieczny posiłek. W przypadku produktów świeżych panuje jeszcze jedno błędne przekonanie, przez które wiele osób naraża swoje zdrowie na szwank. Chodzi o odkrawanie kawałków spleśniałych warzyw i owoców i zjadanie tych części, w których widocznej pleśni nie ma. Technolog żywności nie ma wątpliwości – jest to praktyka wysoce niebezpieczna i wszyscy powinniśmy jej zaniechać.

Jeśli chcesz unikać marnowania żywności, kupuj jej mniej. Zwłaszcza produktów, które mogą się zepsuć w krótkim czasie, czyli nabiału, mięsa, warzyw i owoców.

Czytaj też:

Biotechnolog wymienia produkty, które nigdy się nie przeterminują. Na liście „złoto w słoiku”Czytaj też:

Koreańczycy jedzą to, by wzmocnić odporność. Wystarczy mała ilość dziennie, a korzyści są nieocenione