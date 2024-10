Polacy nie znają tego „egzotycznego winogrona” i wiele tracą. Pomaga schudnąć i wzmacnia odporność

Wszyscy wiemy, że sposób odżywiania wpływa na nasze zdrowie. Odpowiednia dieta może zapobiegać wielu chorobom, z kolei nieodpowiednie odżywianie może prowadzić do problemów zdrowotnych. Wiedząc o tym, jak ważne jest dobre komponowanie swojego codziennego jadłospisu, warto włączać do niego wartościowe produkty. Jednym z nich jest owoc, który raczej nie jest dobrze znany wśród Polaków. Mowa o longanie, nazywanym również „smoczym okiem”.

Longan pomaga na odporność i odchudzanie

Longan to tropikalny owoc o wielu cennych właściwościach. Jedną z nich jest wzmacnianie odporności naszego organizmu, ponieważ „smocze oko” zawiera dużo witaminy C (od 43 do 164 mg w 100 gramach). Ma także właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Jest to też odpowiednia przekąska podczas odchudzania, ponieważ wartość energetyczna tego owocu to 60 kcal na 100 gramów. Dodatkowo owoc ten zawiera dużo wody (81,4 procent), ale też witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jest także bogaty w antyoksydanty, które mogą przeciwdziałać niekorzystnym skutkom stresu oksydacyjnego, a przez to zapobiegać występowaniu chorób przewlekłych. Ekstrakt z tego owocu ma także korzystne działanie na układ krążenia.

Jak jeść „smocze oko”?

Pod twardą skorupką longana znajduje się biały miąższ, który otacza nasiono. Owoc ten pochodzi z terenów Azji, jest uprawiany głównie w Chinach, Malezji, Tajwanie, Indiach i Indonezji. Jego smak jest zbliżony do liczi, jednak można wyczuć także nutę piżma. Konsystencja miąższu przypomina z kolei winogrona. Owoc ten można spożywać zarówno w formie świeżej, jak i suszonej. Podobnie, jak winogrona – owoce longana najsmaczniejsze będą „na surowo”. Można z nich przygotować też: sok, syrop, koktajl i galaretkę.

Longan świetnie sprawdzi się także do udekorowania ciasta czy innego deseru. Śmiało możecie te owoce dodać również do sałatki owocowej – longan nada jej wyjątkowo słodkiego smaku. Te tropikalne owoce dostaniecie w wielu sklepach azjatyckich lub tych, które oferują produkty z całego świata. Można kupić je także za pośrednictwem internetu.

