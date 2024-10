Te drobne owoce to skarbnica witaminy C. Moja mama robi z nich „lecznicze przetwory” na zimę

Jesień i zima to okres, w którym nasz organizm jest szczególnie narażony na infekcje. Dlatego też sięgamy po produkty bogate w witaminę C, która jest naturalnym wzmacniaczem naszej odporności. Choć powszechnie panuje przekonanie, że jej najlepszym źródłem są owoce cytrusowe, to w rzeczywistości wcale tak nie jest. O wiele więcej witaminy C mają w sobie między innymi owoce dzikiej róży.

Owoce dzikiej róży wzmacniają odporność

Witamina C (kwas askorbinowy) jest jedną z najważniejszych witamin dla naszego układu odpornościowego. Działa jak naturalny wzmacniacz, pomagając organizmowi skuteczniej zwalczać infekcje. Z kolei skutkiem niedostatecznej ilości tej witaminy jest spadek wydajności układu odpornościowego, a w konsekwencji – zwiększenie podatności na infekcje. W okresie jesienno-zimowym warto wprowadzić do swojej diety owoce dzikiej róży – zawierają one aż 250-800 mg/100 g witaminy C. Dla porównania cytryna zawiera jej znacznie mniej, bo jedynie 40-60 mg/100 g.

Owoce dzikiej róży mają szerokie spektrum zastosowań. Popularne są przepisy na konfiturę lub dżem z owoców dzikiej róży. Można przygotować z nich także sok lub domową nalewkę. Z kolei w wersji suszonej wykorzystywana jest do przygotowania pysznej herbaty.

Inne właściwości witaminy C

Witamina C odpowiada za szereg ważnych funkcji w naszym organizmie. Między innymi zwiększa przyswajalność żelaza z układu pokarmowego, co jest szczególnie istotne w przypadku osób z niedoborem tego pierwiastka. Bierze też udział w syntezie kolagenu (przyczyniając się do wzmocnienia tkanki łącznej i uszczelnienia naczyń krwionośnych), a także zapobiega procesom starzenia się organizmu – działa jako silny antyoksydant, neutralizując szkodliwe wolne rodniki, które uszkadzają nasze komórki. Niedobory kwasu askorbinowego prowadzą do osłabienia organizmu, zmęczenia, podatności na infekcje, ale też powolnego gojenia się ran. Brak tej witaminy wpływa również negatywnie na układ krążenia.

