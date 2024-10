Moja babcia zawsze dbała, by jeść ten produkt przed zimą. Cała rodzina miała odporność na medal

Kiszonki to prawdziwe skarby polskiej kuchni, a także niezwykle zdrowe produkty. Powstają w wyniku naturalnej fermentacji, podczas której bakterie mlekowe przekształcają cukry zawarte w warzywach lub owocach w kwas mlekowy. Ten proces nie tylko konserwuje żywność, ale także wzbogaca ją o wiele cennych substancji. Ich jedzenie stwarza idealne warunki dla rozwoju korzystnych bakterii jelitowych. Po kiszonki warto sięgać ze względu na ich liczne właściwości prozdrowotne. Dobrze jest jeść je także jesienią i zimą, by wzmocnić swoją odporność.

Kiszonki pomagają wzmocnić odporność

Kiszonki są bogate w antyoksydanty (przeciwutleniacze) oraz probiotyki, a to właśnie te substancje odpowiadają za odporność naszego organizmu. Kiszonki są pełne żywych kultur bakterii probiotycznych, które pobudzają do działania nasze naturalne mechanizmy odpornościowe. Z kolei antyoksydanty minimalizują w naszym organizmie szkody wywołane przez wolne rodniki (co przekłada się na zwiększone ryzyko powstawania chorób). Jedząc produkty kiszone, zwiększacie też zawartość witaminy C w organizmie – kiszonki zawierają jej o wiele więcej w porównaniu z produktem, który nie został poddany kiszeniu.

Wzmocnienie układu odpornościowego to niejedyna zaleta kiszonek. Ich regularne spożywanie ułatwia trawienie i może łagodzić problemy żołądkowe, a także zapobiega zaparciom. Dodatkowo taka sfermentowana żywność ma działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Kiszonki pomagają także uregulować poziom cholesterolu, a także zwiększają przyswajalność składników pokarmowych zawartych w owocach i warzywach. Dostarczają nam również witamin i mikroelementów, co jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym.

Jakie produkty można ukisić?

Choć z kiszonkami najczęściej kojarzy nam się kapusta i ogórki, to lista produktów, które można ukisić, jest o wiele dłuższa. Ukisić można też warzywa korzeniowe (buraki, marchew). Jedną z moich ulubionych receptur jest przepis na kiszoną rzodkiewkę. Do kiszenia nadają się również takie produkty roślinne, jak:



cebula,

por,

czosnek,

pieczarki,

cukinia,

papryka,

pomidorki koktajlowe,

soja.

Zaskoczeniem dla wielu osób z pewnością będzie fakt, że można przygotować także kiszone owoce, na przykład śliwki, jabłka czy cytryny. Doskonale smakują też kiszone gruszki, które możecie podjadać na przykład zamiast słodyczy.

Czytaj też:

Ten błąd Polacy popełniają nagminnie, parząc hit PRL-u. Przez to traci swoje cenne właściwościCzytaj też:

Polacy pomijają te liście, a to cenny superfood. Pomaga wzmocnić odporność i chroni przed chorobami