Myślisz, że woda, którą kupujesz to mineralna? Sprawdź listę i nie daj się nabić w butelkę

Dokonywanie konsumenckich wyborów ułatwia Polakom Główny Inspektor Sanitarny. GIS co roku publikuje wykaz wód, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zostać uznane za mineralne. By tak się stało, dany producent musi złożyć odpowiedni wniosek razem z aktualną oceną i analizą fizykochemiczną wytwarzanych towarów, a także wzorem etykiety i proponowanych oznakowań. Wszystkie te materiały są następnie weryfikowane oraz dokładnie sprawdzane. Organem upoważnionym do wydawania opinii na temat wód mineralnych wydobywanych na terenie Polski jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Aktualna lista naturalnych wód mineralnych

W wykazie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego znalazło się w sumie 121 pozycji. Sprawdź, czy produkt, który kupujesz jest na liście. W spisie najpierw pojawia się nazwa handlowa towaru, potem nazwa źródła, a na samym końcu miejsce wydobywania wody:

Akvadiv, MŁ-4 "Akvadiv", Malinowszczyzna, Republika Białorusi

MŁ-4 "Akvadiv", Malinowszczyzna, Republika Białorusi Anka, Anka (Dąbrówka, Marta, Mieszko, Młynarz), Szczawno-Zdrój

Anka (Dąbrówka, Marta, Mieszko, Młynarz), Szczawno-Zdrój Aqua Gryf , Nr 1-Hania, Przybiernów

, Nr 1-Hania, Przybiernów Aqua Natural , S-4, Szałe-Trojanów

, S-4, Szałe-Trojanów Aqua Rosa+ , Pieniawa Józefa 1 (PJ 1), PL-2, Polanica-Zdrój

, Pieniawa Józefa 1 (PJ 1), PL-2, Polanica-Zdrój Aqua Zdrój+ , PL-1, Pieniawa Józefa 1, Polanica-Zdrój

, PL-1, Pieniawa Józefa 1, Polanica-Zdrój Arctic+ , K2, Kutno

, K2, Kutno Augustowianka , M II, Augustów

, M II, Augustów Aviamore, PL-2, Polanica-Zdrój

PL-2, Polanica-Zdrój Beskid Zdrój , Alvin-Pol-7, Stępina

, Alvin-Pol-7, Stępina Beskidy, SB-5, Sucha Beskidzka

SB-5, Sucha Beskidzka Buskowianka Zdrój , Nowy Nurek, Busko-Zdrój

, Nowy Nurek, Busko-Zdrój Buskowianka Zdró j, Wełecz II-Zdrój, Wełecz

j, Wełecz II-Zdrój, Wełecz Bystra, Nr 1, Długie k. Lublina

Nr 1, Długie k. Lublina Cechini Muszyna , Cechini Muszyna (Anna, Anna II, Józef, Karolina, Marcin II), Muszyna

, Cechini Muszyna (Anna, Anna II, Józef, Karolina, Marcin II), Muszyna Cisowianka , Cisowianka (Nr 3, Nr 6), Drzewce k. Nałęczowa

, Cisowianka (Nr 3, Nr 6), Drzewce k. Nałęczowa Dar Natury, Dar, Włoszakowice

Dar, Włoszakowice Dolina Baryczy, Marcin, Wierzbno

Marcin, Wierzbno Fairbourne , FS2 (Nr 12), Montgomery, Wielka Brytania

, FS2 (Nr 12), Montgomery, Wielka Brytania Frostica Minerale, MI, Augustów

MI, Augustów Galicjanka Muszyna , Z-2, Z-3, Zubrzyk

, Z-2, Z-3, Zubrzyk Galicya , Galicya, Narol

, Galicya, Narol Helena , PD-4, Szczawnica

, PD-4, Szczawnica Id’Eau , Nr 4, Borucin

, Nr 4, Borucin Inowrocławianka Kujawska, Nr 2, Inowrocław

Nr 2, Inowrocław Iqi , IQI (15E-1), Czyżów

, IQI (15E-1), Czyżów Janowianka, S-1, Janów

S-1, Janów Java, Humniska , Humniska, gm. Brzozów

, Humniska, gm. Brzozów Jermuk , Nr IV-K (Jermuk), Jermuk, Republika Armenii

, Nr IV-K (Jermuk), Jermuk, Republika Armenii Jurajska, Jurajska, Postęp

Jurajska, Postęp Jura-Skałka , Nr 2 Skałka, Skałka

, Nr 2 Skałka, Skałka Juroff, Postęp Nr 1, Postęp

Postęp Nr 1, Postęp Jurowianka , Postęp Nr 2 (P2), Postęp

, Postęp Nr 2 (P2), Postęp Kania, Jana (Nr 1), Bielice, gm. Biskupiec Pomorski

(Nr 1), Bielice, gm. Biskupiec Pomorski Kinga, Z-12, Zubrzyk

Z-12, Zubrzyk Kinga Pienińska , Kinga Pienińska (Św. Kinga, Kinga-2, SW-1, Zdrój-6, Zdrój-7, Zdrój-9, SW-9), Krościenko

, Kinga Pienińska (Św. Kinga, Kinga-2, SW-1, Zdrój-6, Zdrój-7, Zdrój-9, SW-9), Krościenko Koracjusz Beskidzk i, SB-3, Sucha Beskidzka

i, SB-3, Sucha Beskidzka Kropla Beskidu , Kropla Beskidu, Tylicz

, Kropla Beskidu, Tylicz Kropla Délice , Kropla Délice (T-III, T-IX, P-VI), Tylicz

, Kropla Délice (T-III, T-IX, P-VI), Tylicz Krynica Minerale , P1, Krynica-Zdrój

, P1, Krynica-Zdrój Kryniczanka, Zdrój Główny, Jan 13a, Nr 7, Nr 9, Krynica-Zdrój

Zdrój Główny, Jan 13a, Nr 7, Nr 9, Krynica-Zdrój Kryniczanka Active , Nr 6, Krynica-Zdrój

, Nr 6, Krynica-Zdrój Krystalia Muszyna , Józef-Stanisław, Muszyna

, Józef-Stanisław, Muszyna Krystynka , 19a, Ciechocinek

, 19a, Ciechocinek Life , Nr 6 Life, Wschowa

, Nr 6 Life, Wschowa Magnevita , Marter 1, Sierpc

, Marter 1, Sierpc Magnuszewianka, Nr 1, Magnuszew Duży 3

Nr 1, Magnuszew Duży 3 Marter 2 , Marter 2, Sierpc

, Marter 2, Sierpc Masuria Spring , Masuria Spring, Iłowo-Osada

, Masuria Spring, Iłowo-Osada Mateczny Zdrój , M-4, Geo-2A, Kraków

, M-4, Geo-2A, Kraków Mila Muszyna, Piotr, Muszyna

Piotr, Muszyna Minervita , HS-1, Humniska, gm. Brzozów

, HS-1, Humniska, gm. Brzozów Muszyna Minerale , P-III, P-IV, P-14, Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój

, P-III, P-IV, P-14, Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój Muszyna Stanisław, Stanisław, Muszyna

Stanisław, Stanisław, Muszyna Muszyna Zdrój, Muszyna Zdrój (IN-2 bis, Z-8), Muszyna

Muszyna Zdrój (IN-2 bis, Z-8), Muszyna Muszynianka , Muszynianka (A-5, M-2, M-4, M-7, P-1A, P-2, P-4, P-6, P-7, WK-1), Andrzejówka, Milik, Muszyna

, Muszynianka (A-5, M-2, M-4, M-7, P-1A, P-2, P-4, P-6, P-7, WK-1), Andrzejówka, Milik, Muszyna Muszynianka Plus , A-1, K-2, M-2, M-3, M-5, O-1, M-13, Andrzejówka, Milik

, A-1, K-2, M-2, M-3, M-5, O-1, M-13, Andrzejówka, Milik Muszynianka Zdrój , P-III, P-IV, P-10, P-12, P-13, P-14, P-17, Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój

, P-III, P-IV, P-10, P-12, P-13, P-14, P-17, Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój Muszyńskie Zdroje , Milusia, Muszyna

, Milusia, Muszyna Nałęczowianka, Nałęczowianka, Kolonia Bochotnica k. Nałęczowa

Nałęczowianka, Kolonia Bochotnica k. Nałęczowa Nałęczów Zdrój, Nałęczów Zdrój, Drzewce k. Nałęczowa

Nałęczów Zdrój, Drzewce k. Nałęczowa Nata Aqua Minerale, Nata Aqua Minerale (Nr 4), Borkowo

Nata Aqua Minerale (Nr 4), Borkowo Od Nowa, Anna, Muszyna

Anna, Muszyna Oshee Mineral Water, Oshee Mineral Water (Nr 5), Borkowo

Oshee Mineral Water (Nr 5), Borkowo Ostromecko, Źródło Marii, Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska

Źródło Marii, Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska Perlage, Perlage, Drzewce k. Nałęczowa

Drzewce k. Nałęczowa Perła Krynicy, K-8, Szczawiczne, gm. Krynica-Zdrój

K-8, Szczawiczne, gm. Krynica-Zdrój Perła Połczyńska , 2A, Połczyn-Zdrój

, 2A, Połczyn-Zdrój Perła Swoszowic, OP-1, Kraków

OP-1, Kraków Pilska, ZP-3, Piła

ZP-3, Piła Piwniczanka, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-14, P-17, P-18, Piwniczna-Zdrój

P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-14, P-17, P-18, Piwniczna-Zdrój Podkarpacka, D-2A, Rymanów-Zdrój, gm. Rymanów

D-2A, Rymanów-Zdrój, gm. Rymanów Polanicka Mineral, Polanicka Mineral (10M), Gorzanów

Polanicka Mineral (10M), Gorzanów Polanickie Minerały, PL-1, PL-2, Polanica-Zdrój

PL-1, PL-2, Polanica-Zdrój Polaniczanka, PL-1, Polanica-Zdrój

PL-1, Polanica-Zdrój Polaris Muszyński , Z-2, Zubrzyk

, Z-2, Zubrzyk Polaris pH , 2z, Borucin

, 2z, Borucin Polaris Plus, Polaris Plus (15E2), Czyżów, gm. Kleszczów

Polaris Plus (15E2), Czyżów, gm. Kleszczów Polaris 1A, Polaris 1A, Biała

Polaris 1A, Biała Polaris2 , Polaris2, Myszków

, Polaris2, Myszków Polaris3 , Polaris3, Włoszakowice

, Polaris3, Włoszakowice Polaris4, ZR/3, Radom

ZR/3, Radom Potok z Jury, S1, S2, Myszków

S1, S2, Myszków Potok z Jury , S-1, S-4, Myszków

, S-1, S-4, Myszków Rabka Zdrój, EC-1, Szczawa

EC-1, Szczawa Rodowita z Roztocza , ŚWR-1 (Rodowita), Grabnik, gm. Krasnobród

, ŚWR-1 (Rodowita), Grabnik, gm. Krasnobród Rodowita z Roztocza , ŚWR-2 (Rodowita), Grabnik, gm. Krasnobród

, ŚWR-2 (Rodowita), Grabnik, gm. Krasnobród Rzeszowianka , S2, Borek Stary

, S2, Borek Stary Saguaro Muszyński e, Z-2, Z-3, Z-3a, Z-8, Zubrzyk

e, Z-2, Z-3, Z-3a, Z-8, Zubrzyk Saguaro Muszyńskie Zdrój, Muszyna (Józef, Karolina, Anna, Damian), Muszyna

Zdrój, Muszyna (Józef, Karolina, Anna, Damian), Muszyna Sairme, 3A (Sairme), Sairme, Gruzja

3A (Sairme), Sairme, Gruzja Selenka Wieniec Zdrój, Nr V, Wieniec-Zdrój

Wieniec Zdrój, Nr V, Wieniec-Zdrój Siloe , M1, Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój

, M1, Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój Skarb z głębi natury , MUSZYNA K-1, Muszyna

, MUSZYNA K-1, Muszyna Skarb życia Muszyna , Skarb Życia Muszyna (K-1, K-2, K-3, K-4a, K-5, K-6, K-7, K-10, K-11, K-12, K-13, IN-1bis, IN-2bis, IN-3, IN- 3bis, IN-4, IN-5, SL-1, SL-3, SL-4, SL-6, Z-8), gm. Muszyna i Szczawiczne

, Skarb Życia Muszyna (K-1, K-2, K-3, K-4a, K-5, K-6, K-7, K-10, K-11, K-12, K-13, IN-1bis, IN-2bis, IN-3, IN- IN-4, IN-5, SL-1, SL-3, SL-4, SL-6, Z-8), gm. Muszyna i Szczawiczne S-2, S-2, Damnica

S-2, Damnica S-5 , S-5, Turów

, S-5, Turów S-8, S-8, Damnica

S-8, Damnica Smak Muszyny, Milusia, Piotr, Muszyna

Milusia, Piotr, Muszyna Staropolanka Plus , J-150a, Jeleniów

, J-150a, Jeleniów Staropolanka 800 , Staropolanka (Pieniawa Józefa nr 1 i 2), PL-1, Polanica-Zdrój

, Staropolanka (Pieniawa Józefa nr 1 i 2), PL-1, Polanica-Zdrój Staropolanka 2000, Staropolanka 2000 (P-300a), Polanica-Zdrój

Staropolanka 2000 (P-300a), Polanica-Zdrój Staropolska, Nr 1, Iłża

Nr 1, Iłża Sudecki Zdrój, Viviana, Wirki 53, gm. Marcinowice

Viviana, Wirki 53, gm. Marcinowice Sudety, Sudety, Gorzanów

Sudety, Gorzanów Sudety + , Sudety + (9M), Gorzanów

, Sudety + (9M), Gorzanów Tymieniczanka , Nr 1, Tymienice

, Nr 1, Tymienice Ustronianka Biała, Nr 1-Basia, Biała

Nr 1-Basia, Biała Veroni Mineral , ZR/1, Radom

, ZR/1, Radom Verva, J-150, Jeleniów k. Kudowy-Zdrój

J-150, Jeleniów k. Kudowy-Zdrój Verva+, Józef, Karolina, Muszyna

Józef, Karolina, Muszyna Wielka Wiecniecka , 4, Wieniec-Zdrój

, 4, Wieniec-Zdrój Woda K1, K1, Kozietuły

K1, Kozietuły Woda K-1/K-2, K-1/K-2, Kozietuły Nowe

K-1/K-2, Kozietuły Nowe Woda K2, K2, Kozietuły

K2, Kozietuły Wysowianka , W-12, W-24, Wysowa-Zdrój

, W-12, W-24, Wysowa-Zdrój Wysowianka Zdró j, R1, Wysowa-Zdrój

j, R1, Wysowa-Zdrój Zakopiańska, Zakopiańska, Szczawa

Zakopiańska, Szczawa Zdroje Piwniczna, Z-3, Z-3A, Zubrzyk

Z-3, Z-3A, Zubrzyk Złoty Potok , S2, Złoty Potok

, S2, Złoty Potok #H2O, M1, M2, Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój

Czym woda mineralna różni się od źródlanej?

Wodę mineralną i źródlaną różnicuje przede wszystkim zawartość składników mineralnych. Ich ilość w pierwszym z wymienionych produktów wynosi nawet 1000 mg/l, w drugim natomiast nie przekracza zwykle 500 mg na litr. Co więcej, woda mineralna ma intensywniejszy smak niż źródlana.

