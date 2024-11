Sposób na długie życie stulatków z Sardynii. Polacy mają to na wyciągnięcie ręki

Okazuje się, że zdrowe nawyki, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna to tylko niektóre z kluczowych elementów długowieczności. Stulatkowie z Sardynii mają jeszcze jeden patent na to, by w zdrowiu dożyć stu lat.

„Blue zones” to określenie miejsc na świecie, w których mieszkańcy regularnie dożywają bardzo sędziwego wieku, często przekraczającego 100 lat. Te regiony są przedmiotem intensywnych badań naukowych, które starają się odkryć sekrety ich długowieczności. Do najbardziej znanych blue zones należy między innymi Sardynia we Włoszech. Sekret długowieczności mieszkańców Sardynii Okazuje się, że jednym z ich nawyków mieszkańców Sardynii, który sprzyja długowieczności, jest picie codziennie szklanki koziego mleka. Zawiera ono składniki, które mogą pomagać w ochronie przed chorobami zapalnymi – ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Mleko kozie jest bogate w składniki odżywcze, takie jak między innymi witaminy A, D, B2, ale też minerały (wapń, fosfor, potas) oraz wysokiej jakości białko. Jest ono łatwiej przyswajalne w porównaniu do mleka krowiego. Dodatkowo takie mleko kozie zawiera probiotyki, które korzystnie wpływają na florę bakteryjną jelit. Co jeszcze wpływa na długowieczność Sardyńczyków? Sekrety ich długowieczności tkwią przede wszystkim w stylu życia. Sardyńczycy cenią sobie rodzinę i spokojny styl życia. Dieta Sardyńczyków jest bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i oliwę z oliwek. Mieszkańcy Sardynii jedzą świeże, domowe posiłki, unikając produktów wysokoprzetworzonych. Aktywność fizyczna jest integralną częścią codziennego życia mieszkańców tej włoskiej wyspy. Często pracują fizycznie i spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Sardyńczycy spożywają też umiarkowane ilości czerwonego wina. My jednak przypominamy, że każda ilość alkoholu działa szkodliwe na nasz organizm. Niezwykle istotne są także więzi społeczne – starsze osoby odgrywają ważną rolę zarówno w swoich rodzinach, jak i w szerszej społeczności. Czytaj też:

