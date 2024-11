Polacy omijają ten superfood. To błąd, bo pomaga schudnąć, obniża cholesterol i kosztuje grosze

Czarna fasola to prawdziwy skarb w kuchni. Jej lekko słodkawy smak i charakterystyczna tekstura sprawiają, że jest doskonałym składnikiem wielu potraw. Świetnie komponuje się zarówno z warzywami, jak i mięsem. Można ją wykorzystać do przygotowania pożywnych zup, past czy jako dodatek do sałatek. Czarna fasola jest również popularnym składnikiem kuchni meksykańskiej, gdzie jest używana do przyrządzania tradycyjnych potraw, takich jak na przykład chili con carne. To jednak nie wszystko, ponieważ poza tym, że świetnie smakuje, to jest również bogata w wiele prozdrowotnych właściwości.

Czarna fasola pomaga schudnąć i obniża poziom „złego” cholesterolu

Dzięki swoim właściwościom czarna fasola jest nie tylko smaczna, ale również bardzo zdrowa. Jest ona doskonałym źródłem błonnika, który reguluje pracę układu trawiennego i pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi, ponieważ po jej zjedzeniu dłużej odczuwamy sytość. Udowodniono w badaniach, że spożycie fasoli ma wpływ na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, a także zmniejszenie masy ciała.

Co więcej, regularne jedzenie czarnej fasoli pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu. Dodatkowo obniża też ciśnienie krwi, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko chorób serca.

Dlaczego jeszcze warto jeść czarną fasolę?

Czarna fasola dostarcza organizmowi wielu witamin, takich jak witaminy z grupy B, witamina E i K, oraz minerałów, takich jak żelazo, magnez i potas. Dodatkowo jest to świetne źródło białka roślinnego, przez co jest doskonałym zamiennikiem mięsa dla wegetarian i wegan. Warto pamiętać o tym, że białko jest niezbędne do budowy i regeneracji tkanek. Czarna fasola zawiera również antocyjany – silne antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki.

Czarna fasola ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że powoduje powolny wzrost poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą i tych, którzy chcą utrzymać stabilny poziom energii.

