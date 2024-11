Japończycy kochają pić „krople rosy”. To ich recepta na stres i długie życie

„Krople drogocennej rosy”. Tak w wolnym tłumaczeniu brzmi nazwa jednego z japońskich napojów. Chodzi o Gyokuro. To najlepsza zielona herbata na świecie. Bije na głowę nawet matchę. Swoją pozycję zawdzięcza nie tylko walorom smakowym, ale też wyjątkowym właściwościom. Zobacz, dlaczego warto włączyć ją do jadłospisu.

Co daje picie herbaty Gyokuro?

Herbata Gyokuro zawiera więcej l-teaniny niż matcha. Związek ten działa pozytywnie na układ nerwowy. Zmienia aktywność fal mózgowych. Zmniejsza pobudzenie, redukuje też wewnętrzne napięcie. Ułatwia wyciszenie. Wykazuje właściwości relaksujące. Redukuje stres, który jest uznawany za jedną z głównych przyczyn występowania wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład osłabienie odporności, nadczynność tarczycy, migreny, zwyrodnienia i bóle stawów, udar mózgu, zawał serca itp.

Warto podkreślić, że już samo parzenie herbaty Gyokuro działa uspokajająco. Proces ten wymaga bowiem dużego skupienia. Można go wręcz uznać za swoisty trening uważności. Podczas przygotowywania naparu Japończycy koncentrują całą swoją uwagę na wykonywanej w danym momencie czynności. Nie rozpamiętują przeszłości ani nie myślą o przyszłości. Dla nich liczy wyłącznie to, co „tu i teraz”. W Kraju Kwitnącej Wiśni przyrządzanie „kropli rosy” urasta do rangi rytuału i sztuki. Każdy etap jest dokładnie przemyślany. Nic nie dzieje się przypadkiem.

Nie sposób zapomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii – herbata Gyokuro jest źródłem antyoksydantów. Picie naparu pozwala opóźnić procesy starzenia, zmniejszyć widoczność zmarszczek, a także innych niedoskonałości na skórze. W dodatku napój redukuje stany zapalne tkanek, wzmacnia odporność organizmu i chroni komórki przed uszkodzeniem.

Jak parzyć herbatę Gyokuro?

Herbata Gyokuro ma intensywny trawiasto-warzywny, słodki smak z wyczuwalną nutą umami. By wydobyć z napoju, to co najlepsze, trzeba odpowiednio go przygotować. Sześć gramów suszu wystarcza na około 300 mililitrów wody. Trzeba ją zagotować i pilnować by nie była gorąca (temperatura płynu nie powinna przekraczać 60 stopni). Sam proces parzenia nie trwa zwykle około półtorej minuty. Jedną porcję listków można parzyć kilkukrotnie.

