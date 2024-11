Są zdrowsze niż płatki owsiane. Dietetycy je zachwalają, a Polacy omijają. Nie popełniaj tego błędu

Płatki owsiane mają wiele składników odżywczych i mikroelementów. W rankingu prozdrowotnych właściwości przegrywają jednak ze swoimi „kuzynami”. Chodzi o zapomniany i niedoceniany artykuł spożywczy. Większość Polaków omija go w sklepie szerokim łukiem. Nie zdaje sobie sprawy jak wiele traci. Nie popełniaj tego błędu. Twojego zdrowia na to nie stać. Zobacz, o jaki produkt chodzi i czym prędzej włącz go do diety. Szybko poczujesz efekty swojej decyzji.

Lepsi „kuzyni” płatków owsianych, czyli co?

Zdrowsza alternatywa płatków to otręby owsiane. Produkt powstaje w procesie przemiału owsa. W jego skład wchodzą zewnętrzne warstwy ziarna, czyli okrywa owocowo-nasienna oraz aleuronowa. Jeszcze do niedawna uchodził on za zwyczajny odpad i trafiał do kosza razem z innymi nieużytkami. Dziś już wiadomo, że pozbywanie się otrębów jest wielkim marnotrawstwem. Przypisuje się im bowiem mnóstwo cennych właściwości. Wspomniał o nich w jednym z opublikowanych nagrań dietetyk dr Bartek Kulczyński.

Dlaczego otręby są zdrowsze od płatków owsianych?

Zdaniem eksperta otręby są znacznie lepszym wyborem żywieniowym niż płatki owsiane. Na ich korzyść przemawia fakt, że powstają z zewnętrznych okryw ziarna owsa. To właśnie w tych elementach skrywa się bowiem najwięcej składników o prozdrowotnych właściwościach. Szacuje się, że otręby zawierają nawet dwa razy więcej beta-glukanów niż płatki owsiane. To nierozpuszczalna frakcja błonnika, która wywiera bardzo pozytywny wpływ na organizm. Związki te wykazują wielokolorowe działanie. Obniżają poziom „złego cholesterolu”. Zmniejszają stężenie glukozy we krwi. Wzmacniają odporność i wspomagają pracę układu pokarmowego. Sprzyjają namnażaniu się pożytecznych bakterii w jelitach. Przyspieszają przemianę materii i przedłużają uczucie sytości po posiłku. W efekcie zmniejszają ryzyko podkładania i ułatwiają redukcję masy ciała.

Otręby zawierają również więcej kwasów fenolowych niż płatki owsiane (626 μg v 438 μg na jeden gram). Dzięki temu wykazują silniejsze właściwości antyoksydacyjne i skuteczniej zwalczają szkodliwy wpływ wolnych rodników na tkanki. Redukują stany zapalne, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, spowalniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu różnych problemów zdrowotnych. Chronią między innymi przed cukrzycą, miażdżycą, udarem mózgu, zawałem serca czy chorobami nowotworowymi.

Dlaczego jeszcze warto włączyć otręby owsiane do diety?

Otręby owsiane dostarczają organizmowi wielu mikroelementów. W ich składzie znajdziemy między innymi żelazo, magnez, potas, cynk, mangan i selen. Zawierają również wysokie zawartości witaminy B1, czyli tiaminy, która wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a także awentramidów. Związki te występują wyłącznie w owsie i – podobnie jak kwasy fenolowe – należą do grupy antyoksydantów.

Jak włączyć otręby owsiane do diety?

Doktor Bartek Kulczyński radzi, by jeść około 20 gramów otrębów osianych dziennie. Należy wprowadzać je do diety stopniowo, zaczynając od małych ilości. Można dodać je do klasycznej owsianki, a także kefiru, jogurtu naturalnego czy maślanki. Doskonale sprawdzają się jako składnik koktajli, ciasteczek, muffinek czy placuszków. Nie trzeba ich gotować. Jeśli chcesz włączyć otręby owsiane do diety, pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Ta sama zasada dotyczy również innych produktów zbożowych bogatych w błonnik.

