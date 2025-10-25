Najlepsza herbata dla seniorów. Spowalnia starzenie, wspiera serce i mózg

Osoby starsze powinny zwracać szczególną uwagę na to, co jedzą. Z wiekiem organizm gorzej przyswaja niektóre składniki odżywcze. Dobrze zbilansowana dieta pomaga opóźnić procesy starzenia się i utrzymać zdrowie. Choć seniorzy zazwyczaj koncentrują się na tym, co ląduje na ich talerzu, to istotne jest także to, co piją.

To najlepsza herbata dla seniorów

Doskonałym napojem dla osób starszych jest zielona herbata. Ma ona silne działanie antyoksydacyjne. Jest bogata w polifenole i katechiny, które neutralizują wolne rodniki. W konsekwencji jej picie zmniejsza ryzyko chorób, ale też sprawia, że organizm starzeje się wolniej.

Dodatkowo ten napój poprawia funkcje mózgu, zwiększa koncentrację, polepsza pamięć. Co więcej, nie powoduje też nadmiernego pobudzenia, co czasami zdarza się w przypadku kawy. Wspomaga również układ odpornościowy dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów. Zielona herbata jest bogata między innymi w cynk i selen oraz witaminy z grupy B, a także witaminę C, E, K. Działa także przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Jest to istotne w kontekście osób starszych, u których odporność może być nieco obniżona.

Jakie jeszcze właściwości ma zielona herbata?

Picie zielonej herbaty wspiera też metabolizm i pomaga w procesie odchudzania. Zawarte w niej katechiny i teina przyspieszają przemianę materii, a także zwiększają spalanie tłuszczu. Ten napój pomaga również obniżać poziom „złego” cholesterolu (LDL). Może także zmniejszać ryzyko stłuszczenia wątroby. Ma też działanie moczopędne (diuretyczne), przez co oczyszcza organizm z toksyn i może być pomocny w leczeniu stanu zapalnego dróg moczowych.

Warto jednak pamiętać, że nadmierne picie zielonej herbaty może ograniczać wchłanianie żelaza niehemowego (czyli pochodzącego z produktów roślinnych) z pożywienia. Dlatego osobom starszym, zwłaszcza tym z anemią lub niedoborem tego pierwiastka, zaleca się picie herbaty między posiłkami, a nie bezpośrednio po nich.

W ilu stopniach parzyć zieloną herbatę?

Pamiętaj o prawidłowym parzeniu tego naparu. Jest to ważne, by jak najbardziej skorzystać z jego właściwości prozdrowotnych. Przede wszystkim zadbaj o tym, by nie używać wrzątku. Zbyt gorąca woda sprawi, że herbata będzie gorzka i cierpka, a jej cenne składniki zostaną zniszczone. Optymalna temperatura wody to 70–80 stopni Celsjusza. Żeby to sprawdzić, użyj termometru kuchennego. Kupisz go za kilkanaście złotych przez internet.

