Zamiast kotletów mielonych robię coś znacznie lepszego. Przepis jest banalnie prosty

Kotlety mielone to jedno z najpopularniejszych dań w naszym kraju. Często goszczą na polskich stołach, zarówno na co dzień, jak i od święta. Są dość łatwe w przygotowaniu, a przy tym naprawdę smaczne i sycące. Choć ta tradycyjna potrawa to już stały element jadłospisu w niemal każdym polskim domu, to warto też nieco poeksperymentować. Ja zamiast tych kotletów przygotowałam ostatnio pyszną zapiekankę z mięsem mielonym.

Jak zrobić zapiekankę z mięsem mielonym? Prosty przepis

Zapiekanka z mięsem mielonym i serem to pyszna alternatywa dla kotletów mielonych. Przygotowuje się ją naprawdę łatwo i wcale nie potrzebujesz na to dużo czasu, ponieważ większość zrobi piekarnik. Doskonale sprawdzi się też jako obiad dla całej rodziny, a ciągnący, zapieczony ser z pewnością będzie smakował każdemu.

Przepis: Zapiekanka z mięsa mielonego Ta zapiekanka smakuje naprawdę świetnie, musisz jej spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 808 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego

2 cebule

300 g makaronu

400 g żółtego sera

2 puszki krojonych pomidorów

sól i pieprz Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron według przepisu na opakowaniu, najlepiej al dente. Przygotowanie składnikówObierz cebule, pokrój je w kostkę. Zetrzyj żółty ser na tarce. Na patelni podsmaż mięso mielone wraz z cebulą, dopraw solą i pieprzem. Do mięsa dodaj krojone pomidory i dokładnie wymieszaj. Chwilę gotuj razem, by smaki się połączyły. Pieczenie zapiekankiW naczyniu żaroodpornym wyłóż ugotowany makaron, następnie wlej warstwę z mięsem i pomidorami. Na wierzch posyp starty żółty ser. Rozgrzej piekarnik do około 180 stopni Celsjusza. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz przez około 40 minut.

Oprócz soli i pieprzu możesz też doprawić mięso mielone ulubionymi ziołami. Dobrze sprawdzi się oregano, bazylia lub mieszanka ziół prowansalskich. Dobrym dodatkiem jest też świeży lub suszony czosnek. Oprócz cebuli możesz dodać też drobno pokrojoną paprykę, startą marchewkę lub pieczarki. Całość podsmaż wraz z mięsem.

Pamiętaj też, by do zapiekanki użyć sera, który dobrze się topi, na przykład goudy, ementalera lub mozzarelli. Jeśli chcesz uzyskać chrupiącą i złocistą skórkę, możesz wymieszać ser z odrobiną bułki tartej przed posypaniem wierzchu. Zapiekankę podawaj najlepiej posypaną dużą ilością natki pietruszki lub bazylii.

Co jeszcze można przygotować z mięsa mielonego?

Choć z mięsa mielonego najczęściej robimy po prostu kotlety, to jest wiele dań, które smakują równie dobrze, a czasami nawet lepiej niż one. Prostą i smaczną potrawą są właśnie zapiekanki – można je przygotować na różne sposoby, z ciekawymi dodatkami.

Klasykiem jest moussaka, czyli warstwowa zapiekanka wywodząca się z kuchni greckiej. Przygotowuje się ją z mięsa mielonego, sosu beszamelowego i bakłażana. Mięso mielone świetnie sprawdzi się do przyrządzenia spaghetti bolognese czy pulpetów w sosie pomidorowym lub koperkowym. Doskonale nadaje się też do domowych klopsików.

