Ta zupa Anny Lewandowskiej to teraz hit. Jeden składnik sprawia, że zwykła dyniowa nie ma z nią szans

Jesienią szczególnie chętnie sięgamy po tzw. comfort food – jedzenie, które nie tylko nasyci, ale też rozgrzeje i poprawi humor w chłodne dni. Właśnie taki efekt zapewnia przysmak polecany przez Annę Lewandowską. Na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczna zupa krem z dyni, ale to tylko pozory. W środku kryje się składnik, który całkowicie odmienia jej smak i sprawia, że trudno poprzestać na jednej misce.
Jak zrobić zupę dyniową z przepisu Anny Lewandowskiej?
Ta zupa wyróżnia się na tle klasycznych kremów z dyni. Wszystko za sprawą soku pomarańczowego. Ten nieoczywisty składnik nadaje potrawie lekkości i delikatnej słodyczy, a zarazem przełamuje smak warzyw. W połączeniu z mleczkiem kokosowym tworzy danie o aksamitnej konsystencji i egzotycznym aromacie, który momentalnie przenosi myślami w cieplejsze rejony. Jednocześnie rozgrzewa i poprawia nastrój.
Przepis: Zupa dyniowa Anny Lewandowskiej
Syci, świetnie smakuje i cudownie rozgrzewa.
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 60 w każdej porcji
Składniki
- 150 g dyni
- 1/2 cebuli
- 1/2 ząbka czosnku
- 1/2 łyżeczki oleju kokosowego
- 1/4 szklanki 100% soku pomarańczowego
- 1/4 szklanki napoju kokosowego
- sól
- pieprz czarny
- 1/2 łyżeczki kurkumy
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówDynię obierz, pokrój w kostkę i wrzuć do garnka. Zalej wodą. Płyn powinien ją przykryć. Cebulę posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę i podsmaż na oleju kokosowym
- Gotowanie zupyDodaj cebulę i czosnek do garnka z dynią. Gotuj na wolnym ogniu do momentu, aż dynia stanie się miękka. Następnie dolej sok pomarańczowy i napój kokosowy. Dorzuć przyprawy i całość zblenduj na gładki krem.
Rada: Jeśli chcesz, by zupa była bardziej sycąca, możesz dodać do niej łyżkę ugotowanej czerwonej soczewicy lub komosy ryżowej. To świetny sposób, by wzbogacić danie o białko i błonnik. Te dwa składniki zaspokoją głód na długo, nie obciążając przy tym żołądka.
Z czym podawać krem z dyni Anny Lewandowskiej?
Zupa z dyni Anny Lewandowskiej jest na tyle delikatna i uniwersalna, że można ją połączyć z wieloma dodatkami i dzięki temu stworzyć parę różnych wersji tego samego posiłku. Oto kilka propozycji, które świetnie się z nim komponują, a jednocześnie doskonale wpisują się w ideę zdrowego comfort food:
- grzanki pełnoziarniste – najlepiej przygotowane samodzielnie z chleba żytniego lub orkiszowego, skropione odrobiną oliwy i oprószone ziołami,
- prażone pestki dyni lub słonecznika – dodają chrupkości i zdrowych tłuszczów,
- chipsy z jarmużu lub ciecierzycy – alternatywa dla klasycznych grzanek, lekka i bogata w białko.
- mleczko kokosowe na wierzchu – dzięki niemu zupa jest jeszcze bardziej kremowa,
- listki kolendry, chili lub imbir – dodają świeżości i lekko pikantnego akcentu, idealnie komponują się z kurkumą i sokiem pomarańczowym.
Czytaj też:
Ta rozgrzewająca zupa działa jak naturalny antybiotyk. Stawia na nogi po jednej misceCzytaj też:
Dodaj ten olej do sałatki, twoja wątroba ci podziękuje. Naturalny superfood pełen antyoksydantów