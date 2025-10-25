Ta zupa Anny Lewandowskiej to teraz hit. Jeden składnik sprawia, że zwykła dyniowa nie ma z nią szans
Przepisy

Ta zupa Anny Lewandowskiej to teraz hit. Jeden składnik sprawia, że zwykła dyniowa nie ma z nią szans

Dodano: 
Zupa dyniowa
Zupa dyniowa Źródło: Pexels / Valeria Boltneva
Ta zupa Anny Lewandowskiej robi furorę wśród fanów fit kuchni. Jest sycąca, kremowa i prosta w przygotowaniu, a w dodatku cudownie rozgrzewa. Jesienią trudno lepszy przysmak.

Jesienią szczególnie chętnie sięgamy po tzw. comfort food – jedzenie, które nie tylko nasyci, ale też rozgrzeje i poprawi humor w chłodne dni. Właśnie taki efekt zapewnia przysmak polecany przez Annę Lewandowską. Na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczna zupa krem z dyni, ale to tylko pozory. W środku kryje się składnik, który całkowicie odmienia jej smak i sprawia, że trudno poprzestać na jednej misce.

Jak zrobić zupę dyniową z przepisu Anny Lewandowskiej?

Ta zupa wyróżnia się na tle klasycznych kremów z dyni. Wszystko za sprawą soku pomarańczowego. Ten nieoczywisty składnik nadaje potrawie lekkości i delikatnej słodyczy, a zarazem przełamuje smak warzyw. W połączeniu z mleczkiem kokosowym tworzy danie o aksamitnej konsystencji i egzotycznym aromacie, który momentalnie przenosi myślami w cieplejsze rejony. Jednocześnie rozgrzewa i poprawia nastrój.

Przepis: Zupa dyniowa Anny Lewandowskiej

Syci, świetnie smakuje i cudownie rozgrzewa.

Kategoria
Zupa
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
20 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
60 w każdej porcji

Składniki

  • 150 g dyni
  • 1/2 cebuli
  • 1/2 ząbka czosnku
  • 1/2 łyżeczki oleju kokosowego
  • 1/4 szklanki 100% soku pomarańczowego
  • 1/4 szklanki napoju kokosowego
  • sól
  • pieprz czarny
  • 1/2 łyżeczki kurkumy

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówDynię obierz, pokrój w kostkę i wrzuć do garnka. Zalej wodą. Płyn powinien ją przykryć. Cebulę posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę i podsmaż na oleju kokosowym
  2. Gotowanie zupyDodaj cebulę i czosnek do garnka z dynią. Gotuj na wolnym ogniu do momentu, aż dynia stanie się miękka. Następnie dolej sok pomarańczowy i  napój kokosowy. Dorzuć przyprawy i całość zblenduj na gładki krem.

Rada: Jeśli chcesz, by zupa była bardziej sycąca, możesz dodać do niej łyżkę ugotowanej czerwonej soczewicy lub komosy ryżowej. To świetny sposób, by wzbogacić danie o białko i błonnik. Te dwa składniki zaspokoją głód na długo, nie obciążając przy tym żołądka.

Z czym podawać krem z dyni Anny Lewandowskiej?

Zupa z dyni Anny Lewandowskiej jest na tyle delikatna i uniwersalna, że można ją połączyć z wieloma dodatkami i dzięki temu stworzyć parę różnych wersji tego samego posiłku. Oto kilka propozycji, które świetnie się z nim komponują, a jednocześnie doskonale wpisują się w ideę zdrowego comfort food:

  • grzanki pełnoziarniste – najlepiej przygotowane samodzielnie z chleba żytniego lub orkiszowego, skropione odrobiną oliwy i oprószone ziołami,
  • prażone pestki dyni lub słonecznika – dodają chrupkości i zdrowych tłuszczów,
  • chipsy z jarmużu lub ciecierzycy – alternatywa dla klasycznych grzanek, lekka i bogata w białko.
  • mleczko kokosowe na wierzchu – dzięki niemu zupa jest jeszcze bardziej kremowa,
  • listki kolendry, chili lub imbir – dodają świeżości i lekko pikantnego akcentu, idealnie komponują się z kurkumą i sokiem pomarańczowym.

