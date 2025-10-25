Ta zupa Anny Lewandowskiej to teraz hit. Jeden składnik sprawia, że zwykła dyniowa nie ma z nią szans

Jesienią szczególnie chętnie sięgamy po tzw. comfort food – jedzenie, które nie tylko nasyci, ale też rozgrzeje i poprawi humor w chłodne dni. Właśnie taki efekt zapewnia przysmak polecany przez Annę Lewandowską. Na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczna zupa krem z dyni, ale to tylko pozory. W środku kryje się składnik, który całkowicie odmienia jej smak i sprawia, że trudno poprzestać na jednej misce.

Jak zrobić zupę dyniową z przepisu Anny Lewandowskiej?

Ta zupa wyróżnia się na tle klasycznych kremów z dyni. Wszystko za sprawą soku pomarańczowego. Ten nieoczywisty składnik nadaje potrawie lekkości i delikatnej słodyczy, a zarazem przełamuje smak warzyw. W połączeniu z mleczkiem kokosowym tworzy danie o aksamitnej konsystencji i egzotycznym aromacie, który momentalnie przenosi myślami w cieplejsze rejony. Jednocześnie rozgrzewa i poprawia nastrój.

Przepis: Zupa dyniowa Anny Lewandowskiej Syci, świetnie smakuje i cudownie rozgrzewa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 60 w każdej porcji Składniki 150 g dyni

1/2 cebuli

1/2 ząbka czosnku

1/2 łyżeczki oleju kokosowego

1/4 szklanki 100% soku pomarańczowego

1/4 szklanki napoju kokosowego

sól

pieprz czarny

1/2 łyżeczki kurkumy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDynię obierz, pokrój w kostkę i wrzuć do garnka. Zalej wodą. Płyn powinien ją przykryć. Cebulę posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę i podsmaż na oleju kokosowym Gotowanie zupyDodaj cebulę i czosnek do garnka z dynią. Gotuj na wolnym ogniu do momentu, aż dynia stanie się miękka. Następnie dolej sok pomarańczowy i napój kokosowy. Dorzuć przyprawy i całość zblenduj na gładki krem.

Rada: Jeśli chcesz, by zupa była bardziej sycąca, możesz dodać do niej łyżkę ugotowanej czerwonej soczewicy lub komosy ryżowej. To świetny sposób, by wzbogacić danie o białko i błonnik. Te dwa składniki zaspokoją głód na długo, nie obciążając przy tym żołądka.

Z czym podawać krem z dyni Anny Lewandowskiej?

Zupa z dyni Anny Lewandowskiej jest na tyle delikatna i uniwersalna, że można ją połączyć z wieloma dodatkami i dzięki temu stworzyć parę różnych wersji tego samego posiłku. Oto kilka propozycji, które świetnie się z nim komponują, a jednocześnie doskonale wpisują się w ideę zdrowego comfort food:

grzanki pełnoziarniste – najlepiej przygotowane samodzielnie z chleba żytniego lub orkiszowego, skropione odrobiną oliwy i oprószone ziołami,

– najlepiej przygotowane samodzielnie z chleba żytniego lub orkiszowego, skropione odrobiną oliwy i oprószone ziołami, prażone pestki dyni lub słonecznika – dodają chrupkości i zdrowych tłuszczów,

– dodają chrupkości i zdrowych tłuszczów, chipsy z jarmużu lub ciecierzycy – alternatywa dla klasycznych grzanek, lekka i bogata w białko.

– alternatywa dla klasycznych grzanek, lekka i bogata w białko. mleczko kokosowe na wierzchu – dzięki niemu zupa jest jeszcze bardziej kremowa,

– dzięki niemu zupa jest jeszcze bardziej kremowa, listki kolendry, chili lub imbir – dodają świeżości i lekko pikantnego akcentu, idealnie komponują się z kurkumą i sokiem pomarańczowym.

Czytaj też:

Ta rozgrzewająca zupa działa jak naturalny antybiotyk. Stawia na nogi po jednej misceCzytaj też:

Dodaj ten olej do sałatki, twoja wątroba ci podziękuje. Naturalny superfood pełen antyoksydantów